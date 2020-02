Persona 5 Scramble: Japanische Demo steht zum Download bereit – Neuer Trailer stellt die Phantom Thieves vor

Das Action-Rollenspiel "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers" hat in Japan eine offizielle Demoversion erhalten. Zudem ist ein neuer Trailer erschienen, der die Phantom Thieves noch einmal vorstellt.

Atlus, Koei Tecmo und Omega Force arbeiten gemeinsam an dem Action-Rollenspiel „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“, das bereits am 20. Februar 2020 für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch im japanischen Handel erscheint. Damit man sich schon einmal einen Eindruck verschaffen kann, haben die Verantwortlichen auch eine Demoversion im japanischen PlayStation Store sowie im Nintendo eShop veröffentlicht.

Die Phantom Thieves stellen sich den Schatten

Sollte man einen japanischen Account besitzen, kann man sich die Demo herunterladen und den Anfang des Action-Rollenspiels genießen. Neben zahlreichen Gesprächen und einigen animierten Zwischensequenzen werden auch Kämpfe geboten, in denen man sich mit Schatten und Dämonen herumschlagen muss. Dabei werden die Fähigkeiten der Phantom Thieves sowie der Personas fließend in das Gameplay eingebunden.

„Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ soll die Geschichte von „Persona 5“ weitererzählen und die Phantom Thieves auf eine Reise quer durch Japan schicken, wobei sie die Herzen der verdorbenen Erwachsenen in verschiedenen Städten stehlen sollen. Im ganzen Land haben sich Paläste erhoben, die es nun zu meistern gilt.

Die Verantwortlichen haben auch einen weiteren dreiminütigen Trailer zu „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ veröffentlicht. mit dem man man uns die Phantom Thieves noch einmal vorstellt. Schließlich stehen die beliebten Charaktere aus „Persona 5“ auch im neuen Teil im Mittelpunkt.

„Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ hat noch keinen westlichen Erscheinungstermin erhalten. Zunächst wird Atlus am 31. März 2020 „Persona 5 Royal“ für die PlayStation 4 veröffentlichen.



