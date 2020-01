Persona 5 Scramble: Sollte zunächst ein Persona Warriors werden – Japan-Termin für Demo enthüllt

Das Action-Rollenspiel "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers" sollte zunächst ein klassischer Musou-Titel werden. Allerdings hatten sich Koei Tecmo und Atlus für eine andere Richtung entschieden. Eine Demo-Version soll in Kürze in Japan veröffentlicht werden.

Atlus, Koei Tecmo und Omega Force arbeiten gemeinsam an dem Action-Rollenspiel „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“, das bereits am 20. Februar 2020 für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch im japanischen Handel erscheinen soll. Nun haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass am 6. Februar 2020 auch eine Demo-Version im japanischen PlayStation Store sowie im japanischen Nintendo eShop erscheinen wird. Somit könnte man sich einen Ersteindruck verschaffen.

Eine Weiterführung der Hauptgeschichte

In der aktuellsten Ausgabe der Dengeki PlayStation sprachen Kazutoshi Sekigushi von Koei Tecmo sowie Daisuke Kaneda und Mumon Usuda von Atlus über die Entwicklung und die Entstehung von „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“.

Demnach schlug Koei Tecmo zunächst vor, dass man ein „Persona Warriors“ entwickelt. Somit sollte eine klassische Musou-Adaption entstehen, wie es bereits mit Marken wie „The Legend of Zelda“, „Fire Emblem“ oder auch „One Piece“ gemacht wurde. Allerdings war Atlus nicht allzu sehr von der Idee angetan.

Die Entwicklung begann offiziell im September 2016, auch wenn der Maßstab so groß war, dass es eine Weile dauerte, bis die Arbeiten tatsächlich ins Rollen kamen. Sekiguchi sagte im Weiteren:

„In unserem Unternehmen gibt es eine Menge Persona-Fans und zunächst hatten sie ein Persona Warriors vorgeschlagen. Jedoch entschieden wir in der handlungsfüllenden Phase, dass wir es in etwas verwandeln, das tiefer in die Charaktere von Persona 5 eintaucht. Nach einigem Drehen und Wenden wurde es zu einem Action-Rollenspiel, das eine Fortsetzung von Persona 5 darstellt.“

Daraufhin bestätigte Kaneda, dass die gesamte Geschichte vom Persona Team zusammengestellt wurde, auch wenn der erste Plan von Koei Tecmo stammte. Nach mehreren Meetings hat man eine Geschichte erschaffen, die ein Thema sowie eine Aussage zu bieten hat, die einem „Persona“ würdig sein sollen. Nichtsdestotrotz wollte man eine spaßige Geschichte erzählen, in der die Phantom Thieves auch Spaß haben, während sie ihre Fälle lösen. Die Haupthandlung von „Persona 5“ fiel hingegen deutlich ernster aus.

Für den Westen wurde „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ noch nicht offiziell angekündigt. Dementsprechend ist noch nicht bekannt, wann das Spiel hierzulande veröffentlicht wird. Einige neue Videos geben schon einmal einen Eindruck von Kyoto, Osaka und dem neuen Charakter Zenkichi Hasegawa.

