Call of Duty Black Ops Cold War: Warzone-Trailer stellt Rebirth Island und neuen Operator vor

Werft einen Blick auf den neuen Cinematic-Trailer rund um "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone". Er gewährt einige Einblicke in die in Kürze startende Season 1.

Die erste Season startet Mitte Dezember.

Activision und Treyarch haben weiteres Videomaterial zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. In den Fokus des Cinemtic-Trailers rückt unter anderem die „Rebirth Island“-Map, die in „Call of Duty Warzone“ zum Einsatz gebracht wird.

Stitch und Nova 6

Zudem kann nach dem Start des Clips ein erster Blick auf den nächsten Operator geworfen werden. Dabei handelt es sich um Vikhor „Stitch“ Kuzmin. Stitch ist ein ehemaliger KGB-Soldat und derzeit Leiter des Nova-6-Programms, bei dem es sich um ein tödliches Gas handelt, das von den aufständischen Kräften noch untersucht wird. Nova 6 soll somit auch ein Teil von Rebirth Island werden.

Russell Adler, den ihr wahrscheinlich aus der „Black Ops Cold War“-Geschichte kennt, hat das Nova-6-Projekt offenbar in den 60er Jahren beendet und Rebirth Island stillgelegt. 20 Jahre später erfolgte die Wiedergeburt, um das Nova 6-Programm wieder in Gang zu bringen. Auch ist im Trailer ein Hinweis auf die neue Gulag-Erfahrung zu finden.

„Zeit, die Rechnung zu begleichen“, heißt es in der Beschreibung des Videos. „Es wurde eine Falle gestellt. Ein CIA-Unterschlupf wurde getroffen. Und ein alter Feind kehrt zurück, um sich zu rächen. Nach der Stürmung einer experimentellen Nova-6-Produktionsstätte auf Rebirth Island hat Russell Adler sich mit Vikhor ‚Stitch‘ Kuzmin, dem ehemaligen KGB-Führer des Nova-6-Programms, einen mächtigen Feind gemacht. Und Stitch will die Rechnung begleichen. Nun sitzen Adler und sein CIA-Einsatzteam in der Falle und sind von genügend Nova 6-Nervengas umgeben, um die Welt aus der Bahn zu werfen“.

Die erste Season von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ in Verbindung mit „Call of Duty: Warzone“ soll am 16. Dezember 2020 an den Start gehen. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Video. Mehr zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

