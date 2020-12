Activision: Neue Zahlen zur Call of Duty-Reihe enthüllt

In einer Pressemitteilung gab Activision neueste Zahlen zum "Call of Duty"-Franchise bekannt. Neben einem gewaltigen Nettoumsatz konnte in den letzten zwölf Monaten die höchste Spieleranzahl überhaupt erreicht werden.

Der neueste Ableger "Call of Duty: Black Ops Cold War" ist seit dem 13. November erhältlich.

Mit der „Call of Duty“-Serie hat Activision ein weiteres Mal Rekorde gebrochen. In den vergangenen zwölf Monaten konnte ein Nettoumsatz von über drei Milliarden Dollar eingefahren werden. Dies teilte der amerikanische Publisher vor kurzem in einer Pressemitteilung mit.

Zu diesem Erfolg trug in letzter Zeit vor allem der neueste Ableger „Black Ops Cold War“ bei, der am 13. November für Konsolen und den PC erschienen ist. Auch der Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ und das Mobile-Game „Call of Duty: Mobile“, welche beide kostenlos verfügbar sind und auf Mikrotransaktionen setzen, stellen einen überaus großen Erfolg dar. Alleine „Warzone“ kann seit dem Start im diesjährigen März satte 85 Millionen Spieler verbuchen.

Activision erklärte dazu, dass sie bei der beliebten Ego Shooter-Reihe auf ein gemeinsames Ökosystem-Geschäftsmodell umgestellt haben. Damit ist wohl die Verknüpfung zwischen „Warzone“, „Modern Warfare“ und in Kürze auch „Black Ops Cold War“ gemeint. Am 10. Dezember startet nämlich die erste Season, in der das Free-2-Play-Spiel in den neuen Ableger implementiert wird. Gestern ist übrigens ein Foto aufgetaucht, das auf eine neue „Warzone“-Map hindeutet.

Über 200 Millionen Spieler

In diesem Jahr sollen über 200 Millionen Menschen „Call of Duty“ gespielt haben. Damit wurde die höchste Spieleranzahl in der Geschichte des Franchises erzielt. Zudem ist in Bezug auf die Spieleranzahl und die absolvierten Spielstunden vom erfolgreichsten November überhaupt die Rede. Gegenüber dem Vorjahr konnten die verkauften Einheiten um mehr als 40 Prozent und die Nettobuchungen um etwa 80 Prozent gesteigert werden.

Wie oft sich „Black Ops Cold War“ seit dem Release verkauft hat, gab Activision nicht bekannt. Sobald uns dazu erste Zahlen vorliegen, werden wir umgehend darüber berichten.

