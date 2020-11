Activision Blizzard: 1,2 Milliarden Dollar mit Mikrotransaktionen

Für Activision Blizzard spielen Mikrotransaktionen eine immer größere Rolle. Im jüngsten Geschäftsquartal sorgten sie für Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar.

Das aktuelle "Call of Duty"-Gespann ließ die Mikrotransaktionen nach oben klettern.

Activision Blizzard hat die Geschäftszahlen für den Zeitraum von Juli bis September enthüllt. Ein Geschäftszweig des Unternehmens, der besonders gut lief, waren Mikrotransaktionen.

Im genannten Dreimonatszeitraum verdiente Activision Blizzard mit den Mikrotransaktionen, die das Unternehmen als „In-Game-Netto-Buchungen“ bezeichnet, ganze 1,2 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich ist es eine 69-prozentige Steigerung: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres verdiente Activision Blizzard mit den Mikrotransaktionen „nur“ 709 Millionen Dollar.

Microtransaktionen ein Großteil der Einnahmen

Im jüngsten Berichtszeitraum erzielte Activision Blizzard in allen Geschäftsbereichen Einnahmen in Höhe von 1,95 Milliarden, sodass die 1,2 Milliarden Dollar aus Mikrotransaktionen mehr als die Hälfte der Gesamteinnahmen des Unternehmens ausmachen. Oder anders ausgedrückt: Mikrotransaktionen sind in der Spielebranche mittlerweile ein enorm wichtiges Standbein.

Vor allem die „Call of Duty“-Reihe ist für Activision Blizzard ein Glücksfall: Der Umsatz mit den Mikrotransaktionen in „Modern Warfare“ und dem Battle Royale-Spiel „Warzone“ waren viermal so hoch als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Behilflich war dabei sicherlich die COVID-19-Pandemie, die der gesamten Branche mehr Einnahmen beschert.

Darüber hinaus gab Activision bekannt, dass die Verkäufe von „Modern Warfare“ im ersten Jahr nach dem Launch die höchsten in der Geschichte von „Call of Duty“ sind. Zwei Drittel der Verkäufe erfolgten digital. Den kompletten Geschäftsbericht von Activision Blizzard könnt ihr euch auf der offiziellen Seite des Publishers anschauen.

