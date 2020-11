Call of Duty Black Ops Cold War: Shooter startet mit Verkaufsrekord

In der vergangenen Woche erschien mit "Call of Duty: Black Ops Cold War" der neueste Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie. Wie Activision Blizzard bekannt gab, startete "Cold War" mit einem Verkaufsrekord.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" ist ab sofort erhältlich.

In der vergangenen Woche wurde der von Treyarch und Raven Software entwickelte First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Nachdem bereits abzusehen war, dass auch der neueste Ableger der langlebigen Serie für beeindruckende Verkaufszahlen zu haben sein wird, wies Activision Blizzards Anna Malmhake in einem aktuellen Statement darauf hin, dass „Call of Duty: Black Ops Cold War“ einen Rekordstart hinlegte. Digital verkaufte sich am ersten Tag demnach kein „Call of Duty“-Abenteuer besser als „Black Ops Cold War“.

Der Verkaufsstart markiert lediglich den Anfang

„Mit der Markteinführung von Black Ops Cold War am Freitag wurde ein neuer Rekord aufgestellt: Die weltweit höchsten digitalen Verkäufe am ersten Tag in der Geschichte der Serie. Vielen Dank an die Call of Duty-Spieler überall“, kommentierte Anna Malmhake den Launch von „Call of Duty: Black Ops Cold War“.

Und weiter: „Der Verkaufsstart markiert jedoch nur den Anfang. Dieser neue Titel wird in der größten und engagiertesten Call of Duty-Community aller Zeiten veröffentlicht. Wir freuen uns darauf, eine unglaubliche Menge kostenloser Inhalte, Events und eine Unterstützung für die gesamte Community zur Verfügung zu stellen, während sich Black Ops Cold War weiterentwickelt. Genau so wie es im letzten Jahr nach der Veröffentlichung von Modern Warfare der Fall war.“

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die PlayStation 4 erhältlich. Die PS5-Version folgt hierzulande zum Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020.

