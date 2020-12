Persona 5 Strikers: Release-Termin und neuer Trailer

Ab Februar könnt ihr in "Persona 5 Strikers" durchstarten.

Ein großes Geheimnis ist es zwar nicht mehr, aber heute erfolgte die offizielle Bestätigung: Der Launch von „Persona 5 Strikers“ findet am 23. Februar 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 und Nintendo Switch statt. Eine Ausnahme gibt es: Falls ihr die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhaltet ihr vier Tage früher – also am 19. Februar 2020 – einen Zugriff auf das Spiel.

„Persona 5 Strikers“ nimmt euch mit auf einen Roadtrip mit den Phantomdieben, bei dem sie gegen die Verderbnis, die die Städte in ganz Japan in die Knie gezwungen hat, zurückschlagen. Im Spielverlauf sollt ihr die Wahrheit ergründen und die Herzen all jener, die im Zentrum der Krise eingekerkert wurden, erobern.

Zudem hat Daisuke Kanada, der Director von „Persona 5 Strikers“, für euch eine Botschaft:

„Diejenigen unter euch, die bereits mit P5 vertraut sind, können das Spiel auf einer tieferen Ebene erleben, weil P5S unmittelbar an die Handlung in P5 anschließt. Weil sich die Story jedoch um ein völlig neues Ereignis entwickelt, können auch Spieler das Spiel genießen, die die Charaktere und ihre Beziehungen untereinander bisher nur durch Anime oder Manga kennengelernt haben.

Und für jene Spieler, die Actionspiele lieben, geht es ebenso völlig in Ordnung, zuerst dieses Spiel auszuprobieren, und dann der Hintergrundgeschichte in P5 zu folgen. Meine große Hoffnung ist es, dass jeder Spieler ungeachtet seiner Vorlieben die Welt von P5S genießen kann.“

Passend zur Enthüllung des Termins könnt ihr euch nachfolgend einen Trailer zu „Persona 5 Strikers“ anschauen:

