Resident Evil Village: Frische Details und Eindrücke auf den Game Awards 2020?

Aktuellen Gerüchten zufolge dürfen wir uns schon in wenigen Stunden über frische Details und Eindrücke zu "Resident Evil: Village" freuen. So soll auf den The Game Awards 2020 ein neuer Trailer zu Capcoms Horror-Abenteuer präsentiert werden.

Zu den ersten Titeln, die für die PlayStation 5 und die Xbox Series X beziehungsweise die Xbox Series S angekündigt wurden, gehörte Capcoms Horror-Abenteuer „Resident Evil: Village“.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge dürfen wir uns im Rahmen der The Game Awards 2020 in der heutigen Nacht auf frische Eindrücke zu „Resident Evil: Village“ freuen, da Capcom das Event offenbar für die Präsentation eines neuen Trailers nutzen möchte. Dies berichtet zumindest der Industrie-Insider „Dusk Golem“, der sich in Bezug auf die „Resident Evil“-Marke in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle einen Namen machte.

Release auch für die alte Konsolen-Generation?

Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Insiders bisher nicht. „Resident Evil: Village“ wurde im Rahmen der Enthüllung für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 angekündigt. Unbestätigten Berichten zufolge soll Capcom zudem über Umsetzungen für die mittlerweile betagten Konsolen Xbox One und PlayStation 4 nachdenken.

Wie es der Name bereits andeutet, führt der Weg der Spieler in „Resident Evil: Village“ in ein verlassenes Dorf, wo einmal mehr ein gnadenloser Kampf um das Überleben tobt. Weitere Details zur Handlung des Horror-Abenteuers haben wir hier für euch zusammengefasst.

