US-Charts: Call of Duty im November an der Spitze – Wie schlug sich Demon’s Souls?

Zum Abschluss der Woche erreichten uns die US-Verkaufscharts des Monats November 2020. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich der Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" den Platz an der Sonne sicherte. Das Remake zu "Demon's Souls" stieg ebenfalls in den Top 10 ein.

Traditionell gehört der November vor allem aufgrund des Black Friday-Geschäfts zu den umsatzstärksten Monaten in den USA.

Zum Abschluss der Woche erreichten uns die aktuellen Charts aus den USA, aus denen hervorgeht, dass „Call of Duty: Black Ops Cold War“ im vergangenen Monat auf dem ersten Platz der Software-Charts einstieg. Somit haben wir es bei 2020 mit dem 13. Jahr in Folge zu tun, in dem ein „Call of Duty“-Abenteuer im Releasemonat die US-Software-Charts anführt. „Assassin’s Creed Valhalla“ hingegen stellte für Ubisoft neue Absatzrekorde auf und stieg hinter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf dem zweiten Rang ein.

Weiter geht es mit „Spider-Man: Miles Morales“, das sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 erschien. Trotz allem gelang es „Miles Morales“ nicht, die Launchzahlen von „Spider-Man“ (2018), das lediglich für die PS4 veröffentlicht wurde, zu überflügeln.

Auf den weiteren Plätzen folgen mit „Madden NFL 21“ und „NBA 2K21“ anschließend zwei sportliche Titel. Mit „Demon’s Souls“, das auf dem zehnten Rang der US-Software-Charts einstieg, gelang im November einem weiteren PS5-Launch-Titel der Sprung unter die zehn meistverkauften Spiele.

Anbei eine Übersicht über die komplette Top 10.

USA: Die Top 10 der Software-Charts im November 2020

Call of Duty: Black Ops: Cold War Assassin’s Creed: Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 NBA 2K21 Hyrule Warriors: Age of Calamity Watch Dogs: Legion Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Demon’s Souls

