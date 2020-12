Werewolf The Apocalypse: Erste Spielszenen und neue Details zum Gameplay

Heute traf das erste Gameplay-Video zu "Werewolf: The Apocalypse" ein, das von einem der Entwickler kommentiert wird. Zusätzlich wurde ein Blogartikel veröffentlicht, in dem wir neue Details zur Spielmechanik erfahren.

Das erste Gameplay-Video zu "Werewolf: The Apocalypse" ist eingetroffen.

Mit „Werewolf: The Apocalypse“ befindet sich eine Mischung aus Action-Rollenspiel und Beat ‚em‘ Up in Entwicklung. Nach längerer Funkstille meldeten sich die Verantwortlichen jetzt zu Wort und gewähren euch einen ersten Einblick auf das Gameplay. Zusätzlich ist ein Blogartikel veröffentlicht worden, in dem der zuständige Game Director neue Details zum Spiel verrät.

In diesem Spiel sind Werwölfe keine bösartigen Kreaturen, wie ihr es aus Erzählungen kennt. Vielmehr sind sie Verteidiger der Natur. Der Protagonist namens Cahal ist ein begabter Kämpfer und gehört dem Fianna-Stamm an. Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr verschiedensten Stämmen begegnen.

Drei verschiedene Formen verfügbar

Das Dasein als Werwolf gibt euch die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Formen hin- und herzuwechseln. Die meiste Zeit werdet ihr in der „Homid“-Form verbringen. Dabei spielt ihr die menschliche Seite von Cahal und könnt mit NPC’s kommunizieren, Computer hacken oder eure Gegner leise ausschalten.

Zudem verfügt ihr über eine Armbrust, mit der ihr eure Feinde aus der Distanz ausschalten könnt. Wenn ihr entsprechende Upgrades vornimmt, könnt ihr damit auch Elektroniksysteme außer Kraft setzen.

Als Nächstes haben wir die „Lupus“-Form, in der ihr einen Wolf verkörpert. Dadurch könnt ihr an Orte gelangen, die sich als Mensch nicht erreichen lassen. Als Wolf seid ihr nämlich um ein vielfaches schneller und beweglicher, wodurch ihr leichter unentdeckt bleibt.

Die dritte und letzte Form heißt „Crinos“, die euch in die Rolle eines klassischen Werwolfs versetzt. Als Mischwesen aus Mensch und Wolf besitzt ihr ungeheure Kraft, mit der ihr eure Gegner reihenweise niedermetzeln könnt. Weil Werwölfe nicht besonders geduldig sind, wird sich durch Stealth-Kills eure Wut-Leiste aufladen. Sobald diese sich gefüllt hat, verwandelt ihr euch automatisch in diese Form.

Als Crinos könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Kampfpositionen auswählen: Agile Stance und Heavy Stance. Die erste Position bietet euch eine erhöhte Beweglichkeit, dank der ihr größere Gegnerhorden bekämpfen könnt oder an entfernte Feinde schneller herankommt. Die zweite Position macht euch deutlich stärker und widerstandsfähiger, wodurch ihr es auch mit schweren Gegnern aufnehmen könnt.

Zum Thema

„Werewolf: The Apocalypse“ erscheint am 4. Februar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. Der Titel lässt sich ab sofort vorbestellen.

