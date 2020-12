Ghostrunner: Hardcore-Modus und Winter-Pack erscheinen in Kürze

Besitzer von "Ghostrunner" können in Kürze neue Inhalte laden. Einerseits wird damit der Hardcore-Modus freigeschaltet. Und auf der anderen Seite steht der Launch des Winter-Packs bevor. Letzteres zeigt sich in einem Trailer.

In "Ghostrunner" könnt ihr euch bald in einem Hardcore-Modus testen.

Die Co-Publisher All In! Games und 505 Games machen auf einen kostenlosen Hardcore-Modus aufmerksam, der am 17. Dezember 2020 ein Teil von „Ghostrunner“ wird. Die Bereitstellung erfolgt zunächst für die Konsolen PS4 und Xbox One. Switch-Spieler müssen sich bis zum 14. Januar 2021 gedulden.

Der Hardcore-Modus von „Ghostrunner“ lässt euch das Spiel erneut bezwingen, aber mit allen Upgrades, die ihr bereits erspielt habt. „Wie schwer kann es sein, wenn ihr das Spiel bereits gemeistert und den Endboss besiegt habt? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden: Taucht ein in eine völlig neue Erfahrung“, so die Entwickler.

Winter-Pack erscheint ebenfalls

Zusammen mit dem Hardcore-Modus wird am selben Tag das kostenpflichtige Winter-Pack veröffentlicht. Es schlägt mit 1,99 Euro zu Buche und umfasst das Cold Snap Katana und den passenden purpurnen Cold Blood Glove. Damit könnt ihr euch auf die Feiertage einstimmen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen passenden Trailer.

„Ghostrunner“ versetzt euch in eine Welt, in der sich die große Turmstadt zum letzten Unterschlupf der Menschheit entwickelt hat. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos zerrissen. In der Turmstadt stellt ihr euch dem Kampf gegen eure Widersacher, entdeckt die Geheimnisse der Spielwelt und geht euren Ursprüngen auf den Grund. Ziel ist es, mächtig genug zu werden, um den sogenannten Schlüsselmeister herauszufordern.

Zum Thema

Das First-Person-Cyberpunk-Parkour-Actionspiel, das von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks produziert wurde, ist für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner