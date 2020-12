The Game Awards 2020: Über 83 Millionen Zuschauer und weitere Statistiken

Die The Game Awards 2020 fanden vergangene Woche statt.

Mit dem diesjährigen Ableger der The Game Awards fand in der vergangenen Woche das letzte große Event des in Kürze zu Ende gehenden Videospieljahres 2020 statt.

Nachdem im Rahmen des Events die besten Spiele des Jahres gekürt und verschiedene Neuankündigungen vorgenommen wurden, meldete sich via Twitter niemand geringeres als Produzent und Moderator Geoff Keighley mit erfreulichen Zahlen zu Wort. Laut Keighley setzten die The Game Awards ihren Siegeszug auch 2020 fort und verbuchten einen Erfolg, der „die kühnsten Erwartungen übertraf“.

Wie Geoff Keighley ausführte, brachten es die The Game Awards 2020 auf mehr als 83 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: Im Rahmen des ersten Ablegers, den The Game Awards im Jahr 2014, wurden gerade einmal 1,9 Millionen Zuschauer registriert. In den Spitzenzeiten waren in diesem Jahr über 8,3 Millionen Zuschauer gleichzeitig aktiv.

Alleine auf Youtube wurden demnach 2,63 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer registriert. Weitere Statistiken zum Erfolg der The Game Awards 2020 und entsprechende Zahlen entnehmt ihr den von Geoff Keighley veröffentlichten Tweets.

Angesichts des Erfolges versteht es sicherlich von selbst, dass die The Game Awards auch 2021 stattfinden werden – dann hoffentlich wieder mit Zuschauern und Gästen.

This year #TheGameAwards viewership grew over 83% to more than 83 million livestreams.

This is beyond our wildest expectations; I was just happy we could even produce the show this year.

Thank you for watching and being a part of this global community. pic.twitter.com/gAKIb68jHp

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 17, 2020