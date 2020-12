Monster Hunter: Film-Trailer mit Milla Jovovich, Tony Jaa und Monstern

Hierzulande erobert das Duo erst im kommenden Jahr die Kinos.

„Monster Hunter“ kommt hierzulande im nächsten Jahr in die Kinos. Zuvor zeigt ein zur US-Premiere veröffentlichter Trailer, was euch mit der Verfilmung der Capcom-Marke erwartet. Anschauen könnt ihr euch den mehr als eineinhalb Minuten langen Clip unterhalb dieser Zeilen.

Kritik in China

Wie nicht anders zu erwarten war, zeigt der Trailer Milla Jovovich in der Rolle von Captain Artemis. Sie schließt sich mit Hunter, gespielt von Tony Jaa, zusammen, um ein paar ziemlich große Kreaturen zu verprügeln. Der Film ging im September 2018 mit einem Budget von rund 60 Millionen Dollar in Produktion.

Schon Anfang Dezember kam der „Monster Hunter“-Film in China in die Kinos. Allerdings geriet er wegen eines Dialoges, der an einen alten, rassistischen Schulhofreim erinnert, in die Kritik, was dazu führte, dass er aus den Kinos des Landes genommen wurde. Der Produzent Constantin Film entschuldigte sich später für den Dialog, was das chinesische Publikum nicht daran hinderte, aus Protest auch „Monster Hunter World“ aus dem Jahr 2018 nicht mehr zu mögen.

Nachfolgend seht ihr die Namen einiger Personen, die an der Verfilmung von „Monster Hunter“ mitgewirkt haben:

Drehbuch und Regie:

Paul W.S. Anderson

Produziert von:

Jeremy Bolt

Paul W.S. Anderson

Dennis Berardi

Robert Kulzer

Martin Moszkowicz

Schauspieler:

Milla Jovovich

Tony Jaa

Tip ‘T.I.’ Harris

Meagan Good

Diego Boneta

Josh Helman

Jin Au-Yeung

Ron Perlman

Zum Thema

Hierzulande kommt „Monster Hunter“ irgendwann im kommenden Jahr in die Kinos. Aufgrund der COVID-19-Pandemie steht hinter dem „wann“ allerdings ein großes Fragezeichen. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass es in den ersten Wochen oder Monaten des neuen Jahres zu Kinoöffnungen kommen wird.

„Monster Hunter“ erzählt die Geschichte zweier Helden, die aus verschiedenen Welten kommen und das Ziel haben, eine gemeinsame Gefahr zu besiegen. Zu Beginn sind es die „mächtigen, tödlichen und prächtigen Monster, die das Land bewohnen“. Doch im Verlauf des Films kommt es zu weiteren Entdeckungen, während vertraute Gesichter sowie Charaktere aus den Spielen auftauchen. Weitere Infos zum „Monster Hunter“-Film findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

