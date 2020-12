Wrath Aeon of Ruin: Der Retro-Shooter verschiebt sich auf den Sommer 2021

"Wrath: Aeon of Ruin" erscheint 2021.

Seit einer ganzen Weile befindet sich bei 1C Entertainment, 3D Realms und KillPixel Games der Retro-Shooter „Wrath: Aeon of Ruin“ in Arbeit.

Ursprünglich sollte dieser die Early-Acess-Phase im Februar 2021 verlassen und offiziell für die Konsolen und den PC erscheinen. Wie von offizieller Seite eingeräumt wurde, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Stattdessen benötigt „Wrath: Aeon of Ruin“ noch etwas mehr Zeit und wird daher auf den Sommer 2021 verschoben.

Corona sorgte für Verzögerungen

Wie aus der offiziellen Stellungnahme hervorgeht, führte nicht nur der COVID-19-bedingte Umzug in das Home-Office für Verzögerungen. Gleichzeitig erkrankten Mitglieder des Entwicklerteams an Corona, was den internen Zeitplan über den Haufen warf. „Wrath: Aeon of Ruin“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch in Entwicklung.

Zum Thema: Wrath: Aeon of Ruin – Neuer Retro-Shooter von 3D Realms im Trailer angekündigt

Der Retro-Shooter orientiert sich laut Entwicklerangaben an Genre-Klassikern wie „Doom“, „Hexen“ oder „Quake“. „Du musst mit einem Arsenal aus Waffen und Artefakten alte Grabkammern, versunkene Ruinen, verdorbene Tempel und schaurige Wälder überwinden, um deinen Feinden den Tod zu bringen. Doch unterschätze deine Feinde nicht, denn sie sind stark und zahlreich. Dein Verstand muss so scharf wie deine Klinge sein, wenn du die bevorstehenden Gefahren überleben willst“, so die Macher weiter.

Quelle: Steam

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Wrath: Aeon of Ruin