Call of Duty Modern Warfare: Laut Analysten der umsatzstärkste Premium-Titel des Jahres 2020

Im Rahmen eines aktuellen Berichts gingen die Marktforscher von Superdata auf die umsatzstärksten Premium-Titel des Jahres 2020 ein. Den Platz an der Spitze sicherte sich demnach der Shooter "Call of Duty: Modern Warfare".

"Call of Duty: Modern Warfare": Der erfolgreichste Titel des Jahres 2020?

Im Rahmen eines ausführlichen Berichts blickten die Marktforscher von Superdata noch einmal auf das kürzlich zu Ende gegangene Videospieljahr 2020 zurück.

Wie sich dem Bericht unter anderem entnehmen lässt, sicherte sich der von Infinity Ward entwickelte First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ im vergangenen Jahr den Titel des umsatzstärksten Videospiels. Laut Superdata beliefen sich die mit dem Shooter generierten Umsätze auf beeindruckende 1,913 Milliarden US-Dollar. Eine Entwicklung, die unter anderem auf den Start des Battle-Royal-Shooters „Call of Duty: Warzone“ zurückzuführen sein dürfte, der mit „Call of Duty: Modern Warfare“ kombiniert wurde.

FIFA 20 und Cyberpunk 2077 auf den weiteren Plätzen

Die Umsätze des aktuellen Ablegers „Call of Duty: Black Ops Cold War“, in den „Call of Duty: Warzone“ ebenfalls integriert wurde, hingegen werden mit 678 Millionen US-Dollar angegeben. Ebenfalls große Erfolge feierten Nintendos „Animal Crossing: New Horizons“ mit 654 Millionen US-Dollar Umsatz oder das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, das trotz der technisch enttäuschenden Konsolen-Versionen für Umsätze in Höhe von 609 Millionen US-Dollar sorgte.

Zum Thema: Gaming-Markt 2020: Jahresumsatz erneut gestiegen

Auf den weiteren Plätzen folgten „FIFA 20“, „GTA 5“ und „NBA 2K21“. Laut Superdata entfielen 34 Prozent aller Umsätze, die 2020 mit Videospielen generiert wurden, auf die zehn erfolgreichsten Spiele des letzten Jahres. Zu beachten ist, dass in der Studie lediglich Premium-Titel und keine Free2Play-Spiele berücksichtigt wurden. Wenig überraschend hatte auch die COVID-19-Pandemie Einfluss auf die Entwicklung der Unterhaltungsindustrie und sorgte 2020 für steigende Umsätze.

Wie eine Umfrage von SuperData ergab, genossen 36 Prozent der Befragten Videospiele anstelle anderer Unterhaltung, um sich mit den Einschränkungen der Corona-Krise zu arrangieren.

Quelle: SuperData

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare