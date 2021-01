Hitman: Live-Service-Ansatz für IO Interactive ein Erfolg – Frisches Gameplay zu Hitman 3

In einem aktuellen Interview bezeichneten die Entwickler von IO Interactive das Live-Service-Konzept der aktuellen "Hitman"-Trilogie als einen Erfolg. Darüber hinaus steht zum Abschluss der Woche frisches Gameplay-Material zum in Kürze erscheinenden "Hitman 3" bereit.

"Hitman 3" erscheint im Januar 2021.

In knapp zwei Wochen wird mit „Hitman 3“ der neueste Ableger der aktuellen „Hitman“-Trilogie für die Konsolen und den PC erscheinen.

Passend dazu fiel zum Ende der Woche das Preview-Embargo zum neuen Abenteuer von Agent 47. Dadurch waren die internationalen Magazine in der Lage, endlich ihre Eindrücke unter das Volk zu bringen. Gleichzeitig wurden natürlich auch frische Gameplay-Videos zu „Hitman 3“ veröffentlicht, die wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben.

IO Interactive über den Live-Service-Ansatz

Bei den aktuellen „Hitman“-Titeln setzt IO Interactive bekanntermaßen auf einen Live-Service-Ansatz. Laut dem dänischen Studio entwickelte sich dieser zu einem Erfolg, was allerdings nicht bedeuten muss, dass dieses Konzept fortan dauerhaft verfolgt wird. „Es könnte sein. Es muss aber nicht so sein. Ich will nicht sagen, dass wir darauf setzen werden und das war’s – ich denke, es hat für das funktioniert, was wir für Hitman erreichen wollten“, kommentierte Communication-Manager Travis Barbour das Ganze.

Zum Thema: Hitman 3 in der Vorschau: Agent 47 auf seiner letzten Reise?

Die für „Hitman“ verantwortliche Executive-Producerin Forest Swartout Large ergänzte: „Das Geschenk des Live-Services ist auch, dass er uns erlaubt, näher mit den Spielern in Kontakt zu treten und ihnen zuzuhören. Wir können Dinge ein wenig anreißen und sehen, wie es läuft… Die Magie passiert allerdings dann, wenn man das Spiel veröffentlicht und das Feedback erhält, wo man dann wirklich sehen kann, was funktioniert und was nicht. Dann hat man ein bis zwei Jahre Zeit, um das Ganze auf Basis des Live-Feedbacks wirklich zu verbessern.“

„Hitman 3“ erscheint am 20. Januar 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und Googles Streaming-Dienst Stadia.

