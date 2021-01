Path of Exile Echos des Atlas: Erweiterung mit Termin und Details angekündigt

"Path of Exile: Echos des Atlas" erscheint im Januar.

Grinding Gear Games hat für „Path of Exile“ eine neue Erweiterung in der Pipeline. Sie hört auf den Namen „Echos des Atlas“ (bzw. Version 3.13.0) und wird im Laufe des Monats veröffentlicht.

Bereitstellung im Januar

Abhängig von der Plattform ergeben sich unterschiedliche Termine. Auf dem PC erscheint die Erweiterung bereits am 15. Januar 2021. Konsolen-Spieler müssen sich etwas länger gedulden. Für PS4 und Xbox One folgt das neue Update am 20. Januar 2021. Anlässlich der Ankündigung von „Path of Exile: Echos des Atlas“ könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht.

In „Path of Exile: Echos des Atlas“ erhaltet ihr laut Hersteller noch mehr Kontrolle über das Endgame in „Path of Exile“: Ihr baut den Fertigkeitenbaum jeder Region eures Atlas aus, fertigt Wächtersteine für bestimmte Belohnungen an, kämpft gegen bis zu zehn Kartenbosse und stellt euch der neuen ultimativen Herausforderung des Atlas. Dabei handelt es sich um die Seherin.

Neben den neuen Endgame-Inhalten könnt ihr in der Ritual-Liga laut Hersteller „lohnenswerte Rituale durchführen, neunzehn verbesserte Aszendenzklassen ausprobieren, mächtige neue Gegenstände entdecken“ und weiteren Aktivitäten nachgehen.

Falls euer Interesse geweckt ist: Auf der offiziellen Webseite von „Path of Exiles“ erfahrt ihr weitere Details zu den anstehenden Neuerungen von „Echos des Atlas“. Zunächst solltet ihr euch das neue Gameplay-Material nicht entgehen lassen:

