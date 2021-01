AEW: Neue Details zum Wrestlingspiel enthüllt

Im vergangenen November hatte der neu gegründete Publisher AEW Games bekanntgegeben, dass man gemeinsam mit dem japanischen Entwicklerstudio Yuke’s an einem „AEW“-Videospiel arbeitet. Die ehemaligen Entwickler der „WWE-Wrestlingspiele sollen die Stars und die Action von All Elite Wrestling zum Leben erwecken. Zudem konnte man sich Hideyuki „Geta“ Iwashita, den Schöpfer des legendären Wrestlingspiels „WWF No Mercy“, für das Projekt gewinnen.

Man nimmt sich die nötige Zeit

In einer ersten Ausgabe der „AEW Games – 2.Show“ hat der aktuelle AEW-Champion Kenny Omega gemeinsam mit dem AEW-Superstar Kip Sabian einige Fragen zu dem geplanten Videospiel beantwortet. Unter anderem deutete Omega an, dass die Veröffentlichung noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. So sagte er:

„Ich würde euch gerne einen Erscheinungstermin geben, aber die Sache ist, dass wir irgendwie eine Menge Versprechen gemacht hat. Wir möchten, dass dieses Spiel nicht nur Spaß macht, sondern auch für lange Zeit Bestand hat. Ähnlich wie [WWF No Mercy]. Um das zu tun, benötigt es eine Menge Zeit, eine Menge Aufwand und eine Menge unkonventionelles Denken. Und wie ihr wisst, kann es vorkommen, dass wenn Spiele voreilig veröffentlicht werden, dass sie eine Menge Bugs aufweisen. Sie werden beinahe unspielbar und dann werden sie selbst zu einem Meme.

Das möchten wir nicht. Wir möchten, dass die Leute Spaß mit diesem Ding haben. Wir möchten, dass die Leute kompetitiv mit diesem Ding sind. Aktuell sprechen wir mit einer Menge der besten Entwickler, Producers und jeden, der uns helfen kann, dieses Ding möglich zu machen und als ein vollständiges, spielbares und heiles Paket zu veröffentlichen. Also kann ich euch jetzt einen Termin geben? Nein, aber seid versichert, dass sich die ersten Blöcke, die wir erschaffen haben, wirklich gut anfühlen. Ich konnte es bereits anspielen. Also noch einmal, kann ich euch einen Termin geben? Nein. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht das darauffolgende Jahr.“

Da das Video ursprünglich noch in 2020 veröffentlicht werden sollte, sprach Omega von möglichen Neuigkeiten im Laufe dieses Jahres. Aber letzten Endes dürfte es bedeuten, dass die Veröffentlichung noch ein oder zwei Jahre entfernt ist. Zudem plant man daraufhin keine jährlichen Veröffentlichungen vorzunehmen. Stattdessen sollen die Spieler einen tiefgreifen Create-a-Character-Modus erhalten, mit dem sie ihre eigenen Superstars oder auch Superstars aus anderen Promotions erstellen können.

Somit wird man eine Vielzahl an Moves zur Verfügung haben, um die männlichen und weiblichen Superstars zu erschaffen. Des Weiteren wird man auch einen Online-Modus anbieten, wobei die Entwickler auch über eine Crossplay-Unterstützung nachdenken. Zudem könnte es sein, dass einige Modi und Funktionen nur online zur Verfügung stehen werden.

Weitere Informationen kann man auch dem folgenden Video entnehmen:

