Fallout 76: Inventar-Update in der Testphase – Release Ende des Monats

"Fallout 76" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Auch im neuen Jahr dürfen sich die Spieler des Online-Action-Rollenspiels „Fallout 76“ natürlich über neue Inhalte und Features freuen.

Los geht es bereits in diesem Monat mit einem umfangreichen Update, mit dem sich die Entwickler der Bethesda Game Studios des Inventars von „Fallout 76“ annehmen und dieses komplett überarbeiten werden. Offiziellen Angaben zufolge nahmen sich die Macher bei den Arbeiten am Inventar-Update auch das Feedback der Spieler zu Herzen und ließen dieses in die Arbeiten an dem Update einfließen.

Kapazität der Lager wird erhöht

„Wir werden die Lagerkistenkapazität auf 1.200 erhöhen, dem Pip-Boy die Reiter ‚Rüstung‘ und ‚Essen/Trinken‘ hinzufügen, das Gesamtgewicht eurer Gegenstandsstapel anzeigen und die Vorschau von Spieler-Verkaufsautomaten auf der Karte erweitern. Diese Änderungen sollten einen positiven Effekt auf die Gegenstandsverwaltung haben. Also kommt auf den PTS, testet sie ausführlich, gebt uns Feedback und helft uns damit, das Update für den Release Ende Januar auf Hochglanz zu polieren“, heißt es von offizieller Seite zum Inventar-Update.

Zum Thema: Fallout 76: Dramatischer Anstieg der Spielerzahl

„Fallout 76“-Spieler auf dem PC haben ab sofort die Möglichkeit, das neue Update auf den Test-Servern des Action-Rollenspiels ausführlich in Augenschein zu nehmen und den Entwicklern weiteres Feedback zukommen zu lassen. Der finale Release des Inventar-Updates soll Ende des Monats erfolgen.

Ein konkreter Termin wurde bisher zwar nicht genannt, dürfte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Quelle: Fallout (Offizielle Website)

