Fallout 76: Dramatischer Anstieg der Spielerzahl

„Fallout 76“ wurde vor zwei Jahren in einem wenig überzeugenden Zustand auf den Markt gebracht. Allerdings gelang es Bethesda, in den darauffolgenden Monaten erhebliche Verbesserungen vorzunehmen, was einen positiven Einfluss auf die Spielerzahl hatte.

Bethesda spricht von mehr Spielern

Zwei Jahre nach dem Launch scheint „Fallout 76“ auf ein zunehmendes Interesse zu stoßen. Im heute veröffentlichten Jahresrückblick spricht Bethesda gar von einem dramatischen Anstieg der Spielerzahl, ohne jedoch eine präzise Zahl zu nennen.

„Aufgrund dieser neuen, kostenlosen Inhalte und euren Bemühungen, die positivste und sich gegenseitig am meisten unterstützende Community im Games-Bereich aufzubauen, haben wir 2020 einen dramatischen Anstieg der Spielerzahlen erlebt – ob bei Neueinsteigern oder Veteranen. Wir hoffen, dass ihr alle, egal, wie lange ihr schon spielt, neue Freunde gefunden und die Erkundung all der dunklen Geheimnisse von Appalachia genossen habt“, so der Projektleiter Jeff Gardiner.

Zu verdanken ist der Anstieg aber auch der allgemein intensiveren Nutzung von Videospielen im Zuge der COVID-19-Pandemie. Zahlreiche Publisher und Entwickler profitierten in den den vergangenen Monaten von steigenden Spielerzahlen und Umsätzen.

Unabhängig davon wollte Gardiner die Gelegenheit nutzen, um sich bei allen Spielern zu bedanken: „2020 war offenkundig eines der schwierigsten Jahre der jüngeren Geschichte, aber es war unglaublich bereichernd, euch in Fallout 76 zu erleben, wie ihr millionenfach in Appalachia zusammenkommt, um Freunde zu treffen, neue Freundschaften zu schließen und gemeinsam ins Abenteuer zu ziehen – in der Sicherheit unserer gemeinsamen virtuellen Welt.“

Auf der offiziellen Seite von Bethesda findet ihr einen umfangreichen Rückblick auf das „Fallout 76“-Jahr 2020. Auch einige Statistiken werden bereitgehalten. Demnach wurden in diesem Jahr mehr als 5 Millionen Atombomben abgeworfen und Zahl der Spielertode durchbrach die Marke von 700 Millionen. Weitere Zahlen entnehmt ihr der verlinkten Seite.

