Hitman 3: Sechs Locations enthüllt – Details und Bilder

In "Hitman 3" besucht ihr China und andere Länder.

IO Interactive hat die sechs Spielgebiete von „Hitman 3“ enthüllt. Dabei handelt es sich um die Locations Dubai, Dartmoor (UK), Berlin, Chongqing (China), Mendoza (Argentinien) und die Karpaten in Rumänien.

„Das Abenteuer von Agent 47 führt ihn rund um die Welt an sechs einzigartige Schauplätze auf drei Kontinenten, wo er die wichtigsten Aufträge seiner gesamten Karriere übernimmt“, so die Entwickler. „Jeder Schauplatz wurde so gestaltet, dass er ein einzigartiges und unvergessliches Spielerlebnis bietet, von der ersten Mission des Spiels auf dem höchsten Gebäude der Welt bis hin zum dramatischen Epilog, der die Trilogie mit einem erzählerisch ausgerichteten Finale stilvoll abschließt.“

Die Locations von Hitman 3

Dubai, UAE

Das Spiel startet in Dubai. Mit Agent 47 erlebt ihr dort die Pracht und Dekadenz des Ortes und nehmt zugleich an der Eröffnungsfeier des höchsten Gebäudes der Welt teil. Ihr schließt euch der Menge an, um die Kulisse zu erleben und die obersten Etagen des exquisiten Gebäudes zu erkunden – sowohl innen als auch außen.

Dartmoor, Vereinigtes Königreich

Nach den Ereignissen in Dubai begibt sich 47 nach England. Ihr besucht das historische Thornbridge Manor in Dartmoor, wo ihr auf einen Mordfall-Twist stoßt. In dieser Mission könnt ihr einen eigenen Weg zu euren Zielen wählen oder in die Rolle eines Detektivs schlüpfen, um einen Mord aufzuklären und euer Ziel zu eliminieren.

Berlin, Deutschland

In der Mitte des Spiels befindet sich 47 auf dem Weg nach Deutschland. Dort besucht ihr die Außenbezirke von Berlin, einer Stadt, die den Entwicklern zufolge „für ihre märchenhafte Atmosphäre, ihren pulsierenden Stil und ihr chaotisches Nachtleben bekannt ist“. In der Stadt trefft ihr auf Locations zum Nachdenken und Erholen, könnt aber auch den „schwindelerregenden Adrenalinrausch eines epischen Raves“ erleben.

Chongqing, China

Während sich die Geschichte zuspitzt, kommt 47 in China an. Unter den flackernden Neonlichtern geschäftiger Cafés und inmitten eines Gewirrs kleiner Läden und Essensstände, die sich in den engen Straßen drängen, bietet Chongqing Reisenden eine Atempause von den Anforderungen des täglichen Lebens. Die Millionenstadt ist ein Verkehrsknotenpunkt mit vielen Geheimnissen abseits der ausgetretenen Pfade, so die Macher.

Mendoza, Argentinien

Die vorletzte Mission von „Hitman 3“ führt Agent 47 nach Argentinien. Als eine der bekanntesten Weinregionen Südamerikas ist Mendoza ein populärer Ort, um die Sehenswürdigkeiten und die erworbenen Geschmäcker Argentiniens zu genießen. Von den sanften Hügeln bis zu den modernen Weinbergen gibt es laut Hersteller viel zu entdecken.

Karpaten, Rumänien

Der Epilog von „Hitman 3“ führt Agent 47 zurück nach Rumänien. Die letzte Mission der World of Assassination-Trilogie setzt in den Karpaten an.

Nachfolgend seht ihr die Bilder zu den einzelnen Regionen. Sie lassen sich recht einfach den beschriebenen Schauplätzen zuordnen:

„Hitman 3“ wird am 20. Januar 2021 für PC (Epic Games Store), Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Google Stadia auf den Markt gebracht. Darüber hinaus ist eine Cloud-Version für die Switch in Arbeit.

