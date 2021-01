Tales of Arise: Frische Eindrücke und Details im März?

"Tales of Arise": Die Entwicklung macht Fortschritte.

Auf der E3 im Jahr 2019 kündigte Bandai Namco Entertainment die laufenden Arbeiten am nächsten Ableger der langlebigen Rollenspielserie „Tales of“ an.

Dieser trägt den Namen „Tales of Arise“ und wurde für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 bestätigt. Abgesehen von der Tatsache, dass sich die Fans auf eine brandneue Geschichte sowie eine rundum überarbeitete technische Umsetzung auf Basis der Unreal Engine 4 freuen dürfen, wurden bisher jedoch kaum konkrete Details genannt. Zuletzt lies uns der verantwortliche Yusuke Tomizawa aber zumindest wissen, dass die Entwicklung trotz der COVID-19-bedingten Verschiebung auf das Jahr 2021 weiter Fortschritte macht.

Präsentation auf dem Tales of-Festival?

Aktuellen Berichten zufolge könnte die Durststrecke der wartenden Spieler in ein paar Wochen endlich ein Ende haben. Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, wird das alljährliche „Tales of“-Festival in diesem Jahr am 6. und 7. März stattfinden. Da im Rahmen der Feierlichkeiten in der Regel über die Zukunft der Franchise gesprochen wird, wird spekuliert, dass auch „Tales of Arise“ zu den Themen gehören könnte, die auf dem „Tales of“-Festival 2021 angesprochen werden.

Zum Thema: Tales of Arise: Entwicklung schreitet laut dem Produzenten gut voran

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Im Gegensatz zur Tatsache, dass in diesem Jahr verschiedene alte Bekannte mit von der Partie sein werden. Darunter Masaya Onosaka und Rina Satou, die Darsteller von Zelos aus „Tales of Symphonia“ und Velvet aus „Tales of Berseria“.

Sollte Bandai Namco Entertainment frische Details oder gar einen neuen Trailer beziehungsweise Gameplay-Videos zu „Tales of Arise“ veröffentlichen, dann findet ihr diese natürlich zeitnah auch bei uns.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tales of Arise