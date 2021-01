Star Wars 1313: Mit einem Release ist laut Schreier nicht mehr zu rechnen

"Star Wars 1313" wird wohl nicht mehr erscheinen.

Nur kurz nach der Übernahme von LucasFilm durch Walt Disney im Oktober 2012 sickerte durch, das sich bis dato ein neues „Star Wars“-Spiel in Arbeit befand, das den Namen „Star Wars 1313“ trug.

Auch wenn „Star Wars 1313“ in den vergangenen Jahren immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte, sollten wir nicht damit rechnen, dass die Arbeiten an dem Science-Fiction-Abenteuer noch einmal aufgenommen oder gar abgeschlossen werden. Darauf wies der Bloomberg-Autor und bekannte Industrie-Insider Jason Schreier in einem aktuellen Tweet hin.

Zum einen ist das seinerzeit verantwortliche Entwicklerteam laut Schreier mittlerweile in alle Winde zerstreut. Erschwerend kommt hinzu, dass der Code von „Star Wars 1313“ mehr als acht Jahre alt ist und seitdem nicht mehr aktualisiert wurde. Wer noch darauf gehofft haben sollte, dass der Titel irgendwann das Licht der Welt erblickt, kann diese Hoffnungen laut Schreier guten Gewissens begraben. Viel wahrscheinlicher sei, dass LucasFilm komplett neue „Star Wars“-Titel in Auftrag gibt.

„Star Wars 1313“ sollte die Geschichte eines Kopfgeldjägers erzählen, den es auf einen fernen Planeten verschlägt, wo er einer tödlichen Mission nachgeht. Spielerisch setzten die Entwickler seinerzeit auf eine cineastische Shooter-Erfahrung in der Third-Person-Perspektive.

A lot of people are asking for this but it’s never going to happen. The Star Wars 1313 team is scattered and the code is eight years old. What’s far more likely is that Lucasfilm kicks off a bunch of new Star Wars games, including maybe even one about a bounty hunter https://t.co/GeNA9qXZ9O

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 12, 2021