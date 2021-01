Itagaki Games: „Dead or Alive“-Schöpfer hat ein neues Entwicklerstudio gegründet

Mit Marken wie „Dead or Alive“ und „Ninja Gaiden“ konnte sich der japanische Spieledesigner Tomonobu Itagaki einen Namen machen. Nun hat er bekanntgegeben, dass er unter dem Namen Itagaki Games sein eigenes Studio gegründet hat.

Wieder Lust auf die Spieleentwicklung

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite veröffentlichte Itagaki ein umfangreiches Interview, das er mit Bloomberg anlässlich des 20. Jubiläums der Xbox führte. Allerdings hatte Bloomberg diesen Ausschnitt aufgrund der Länge nicht veröffentlicht und dem Entwickler die Erlaubnis gegeben.

In dem Interview verriet Itagaki, dass er in den letzten vier Jahren unterrichtete, um den Nachwuchs zu unterstützen. Nun hat er jedoch das Verlangen ein neues Spiel zu entwickeln, weshalb er auch das neue Studio gegründet hat. Im Jahre 2008 verließ er Tecmo, ehe das Unternehmen mit Koei fusionierte, und war 2010 einer der Gründer der Valhalla Game Studios. Seitdem veröffentlichte Itagaki lediglich den Actiontitel „Devil’s Third“, der sehr negativ von Kritikern und Spielern aufgenommen wurde. 2017 verließ Itagaki auch Valhalla Game Studios.

Und auch nach all den Jahren hat Itagaki ein großes Interesse an Microsoft und Xbox, weshalb er auch einer Übernahme seines Studios durch die Redmonder nicht abgeneigt wäre. So sagte er in dem Interview:

„Haha, ich würde wieder mit Fragen beginnen, die ich [Xbox Designer] Seamus [Blackley] vor zwei Jahrzehnten stellte. Damals fragte ich ihn: Bist du zuversichtlich, dass ihr die PS2 besiegen werdet? Er sagte ‚Ja‘. Die Xbox nennt sich ‚Project Midway‘ und ich werde mit ihr die Vormachtsstellung erreichen. Deshalb vertraute ich ihm und erschuf tatsächlich für knapp zehn Jahre Xbox-exklusive Spiele. 20 Jahre sind seitdem vergangen und ich habe meine eigene Firma, Itagaki Games, gegründet, die weder Tecmo noch Valhalla ist. Ich weiß, dass Microsoft weiterhin aggressiv ist. Falls sie sich bei mir melden, wäre es eine Ehre für mich.“

Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob Microsoft eines Tages Interesse an Itagaki Games zeigt und was das neugegründete Studio erschafft.

Quelle: Gematsu

