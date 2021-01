Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm: Für PS5 und weitere Systeme bestätigt

"Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm" erscheint auch für die PS5.

In der Vergangenheit erschien das von der „The Legend of Zelda“-Reihe inspirierte Action-Adventure „Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ bereits für Apple Arcade und Nintendos Switch.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Cornfox & Brothers in Zusammenarbeit mit dem Publisher FDG Entertainment bekannt gaben, werden zukünftig noch weitere Plattformen versorgt. Die Rede ist von den Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S, dem PC und weiteren Systemen. Wir können also davon ausgehen, dass auch die PlayStation 4 und die Xbox One mit entsprechenden Umsetzungen bedacht werden.

Die Geschichte von „Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ setzt 1.000 Jahre vor den Geschehnissen des ersten Teils ein und entführt die Spieler in die magische Welt von Gaia. Ein junger Ritter steht vor einer unmöglichen Herausforderung, nachdem der Hexenmeister Mesmeroth mit einer furchteinflössenden dunklen Armee zurückgekehrt ist und erneut den Frieden der Welt bedroht.

Die Kampagne von „Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ bringt es laut offiziellen Angaben auf eine Spielzeit von rund 20 Stunden und soll die Spieler mit einer spannenden Reise konfrontieren, auf der sie geheimnisvolle Orte erkunden, Rätsel lösen und ihren Helden weiterentwickeln.

Einen konkreten Termin bekamen die Konsolen- und PC-Versionen von „Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ im Rahmen der offiziellen Ankündigungen nicht spendiert.

