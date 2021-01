Resident Evil Village: Horror-Abenteuer offenbar mit Metroidvania-Elementen

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

Wenige Tage nach der offiziellen Präsentation von „Resident Evil Village“ in Capcoms Livestream erreichten uns weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Horror-Abenteuers.

Den Anfang machte die offizielle Steam-Produktseite des Titels, die von Capcom mit zusätzlichen Tages in Form von „Sexuelle Inhalte“ und „Open-World“ versehen wurde. Während Capcom keine weiteren Details nannte, möchte der für gewöhnlich gut informierte Insider „Dusk Golem“ wieder einmal mehr wissen. Wie dieser berichtet, legt „Resident Evil Village“ mehr Wert auf die Erkundung der Spielwelt, als es noch in den Vorgängern der Fall war.

Demnach sind die unterschiedlichen Areale der Spielwelt miteinander verbunden und sollen die Spieler dazu animieren, die Spielwelt bis in den letzten Winkel zu erkunden. Gleichzeitig stehen laut „Dusk Golem“ immer wieder Abstecher in bereits besuchte Areale an, um beispielsweise weitere Inhalte freizuschalten oder Aufgaben zu lösen.

„Resident Evil Village verfügt über eine Art kleines Open-World-Design. Metroidvania ist das richtige Wort dafür, das vom Team verwendet wird. Der Schwerpunkt liegt mehr auf der Erkundung, der Verbindung aller Bereiche und der Rückkehr zu den Bereichen als bei den meisten aktuellen RE-Spielen“, kommentierte der Insider das Ganze.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

