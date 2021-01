Cyberpunk 2077: Hotfix behebt den kritischen „Down on the Street“-Bug

Mit dem Patch 1.10 schlich sich ein kritischer Fehler in "Cyberpunk 2077" ein, der einen erfolgreichen Abschluss der "Down on the Street"-Quest verhinderte. Offiziellen Angaben zufolge wurde der Bug mit dem frisch veröffentlichten Hotfix 1.11 behoben.

"Cyberpunk 2077" kämpft weiter mit technischen Problemen.

Vor ein paar Tagen bekam das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ einen weiteren Patch spendiert, der den Titel auf die Version 1.10 hob und leider weitere Fehler mit sich brachte.

Unter anderem klagten die Spieler über einen kritischen Bug, der dazu führte, dass die „Down on the Street“-Quest nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden konnte. In einem aktuellen Statement gingen die verantwortlichen Entwickler von CD Projekt noch einmal auf dieses Thema ein und wiesen darauf hin, dass der Fehler mit dem heute veröffentlichten Hotfix 1.11 aus der Welt geschafft wurde.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Update 1.1 sorgt für Abstürze und kritische Fehler

„In einigen Fällen traten Probleme in der Quest Down on the Street auf, wenn der Speicherstand auf der Spielversion 1.06 erstellt wurde, während das Quest-Ziel ‚Warte auf Takemuras Anruf‘ offen war. Wenn ein solcher Spielstand auf Version 1.1 geladen wurde, fehlten bei dem Holocall Dialogoptionen und blockierten Interaktionen mit anderen NPCs“, so CD Projekt.

Anbei der überschaubare Changelog zum heutigen Hotfix 1.11.

Hotfix 1.11: Die Optimierungen im Detail

Die Item-Randomisierung ist auf ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt worden.

Ein Bug in der Quest Down on the Street wurde behoben.

Wir untersuchen weiterhin den Beute-Exploit durch Speichern/Neu-Laden.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich. Im Laufe des Jahres folgen zudem technische Upgrades für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

Quelle: Steam

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077