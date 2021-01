Cyberpunk 2077: Update 1.1 sorgt für Abstürze und kritische Fehler

"Cyberpunk 2077" kämpft weiter mit technischen Problemen.

Nach dem technisch wie spielerisch katastrophalen Launch der Konsolen-Version von „Cyberpunk 2077“ gelobten die Entwickler von CD Projekt Besserung und versprachen regelmäßige Updates, die das Spiel verbessern sollen.

Eines dieser Updates wurde kürzlich veröffentlicht und hob das Spiel auf die Version 1.1. Wie die Spieler berichten, wurde mit dem besagten Patch für eine etwas schärfere Grafik auf den Konsolen gesorgt. Das soll es hinsichtlich der Verbesserungen auch gewesen sein, da der Patch das Spiel ansonsten verschlimmert und für weitere kritische Fehler sorgt.

Nutzer klagen über unspielbaren Zustand

Sowohl Xbox One- als auch PlayStation 4-Nutzer klagen beispielsweise darüber, dass „Cyberpunk 2077“ nach der Installation des neuen Updates regelmäßig abstürzt und das Spielen unmöglich macht. Des Weiteren soll sich mit dem Update 1.1 ein spielstandzerstörender Bug eingeschlichen haben, der die bereits zuvor fehlerhafte Mission „Down on the Street“ betrifft. Nach der Installation des neuen Update ruft Takemura zwar wie vorgesehen an, sagt nun allerdings kein Wort mehr, wodurch das Spiel beziehungsweise die Quest nicht fortgesetzt werden kann.

Auch ein Neustart beziehungsweise das Laden eines älteren Spielstands beheben diesen Fehler nicht. Ein weiterer Fehler führt dazu, dass verschiedene Charaktere plötzlich nicht mehr sprechen. Unter dem Strich bringt das Update 1.1 also mehr Fehler als Lösungen mit sich und sorgt dafür, dass sich „Cyberpunk 2077“ weiter in einem unspielbaren Zustand befindet, so die Nutzer.

Wann mit dem Release eines weiteren Updates zu rechnen ist, das die neuen Fehler behebt, verriet CD Projekt bisher nicht.

