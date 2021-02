FIFA 21: UEFA-Lizenz verlängert und Stadia-Termin enthüllt

"FIFA 21" verweilt seit Oktober 2020 auf den Markt.

Electronic Arts hat eine mehrjährige Verlängerung der UEFA-Lizenz bestätigt, sodass diese Komponente weiterhin exklusiv in der „FIFA“-Reihe bleibt. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass die „FIFA“-Spiele inzwischen auf 325 Millionen verkaufte Einheiten kommen.

Auch ein paar allgemeine Statistiken liegen vor. Laut Hersteller wurden über alle Spiele hinweg drei Milliarden Minuten UEFA Champions League-Fußball gespielt und die UEFA Champions League-Trophäe wurde 40 Millionen Mal gewonnen.

„Mit der Verlängerung der Lizenz verbleiben die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und der UEFA-Superpokal in den nächsten drei Wettbewerbsjahren exklusiv im EA Sport FIFA-Ökosystem. Die Partnerschaft wird auch die Entwicklung der eChampions League weiter fördern. Sie ist ein integrales und wichtiges Turnier innerhalb des EA Sports FIFA Global Series-Wettkampfprogramms“, so Electronic Arts in der heutigen PR-Meldung.

Stadia-Termin enthüllt

Außerdem wurde heute der Veröffentlichungstermin der Stadia-Version von „FIFA 21“ genannt: Ab 17. März 2021 wird die Spielereihe erstmals per Streaming spielbar sein. Und mit dem Start von „FIFA Online 4“ in Russland, Polen und der Türkei erhalten laut EA insgesamt 80 Millionen Spieler einen Zugriff auf das kostenlose Fußballerlebnis.

„Wir möchten für das authentischste, unterhaltsamste und sozialste Fußballerlebnis sorgen, indem wir unsere Spiele auf noch mehr Geräten, in noch mehr Ländern und für noch mehr Fans in aller Welt bereitstellen“, so David Jackson, VP von EA Sports. „EA Sports verändert den Sportkonsum der Fans nach wie vor in großem Tempo und verwandelt den Fußball von einem passiven, termingebundenen Erlebnis in ein interaktives, jederzeit verfügbares Erlebnis.“

„FIFA 21“ ist seit Oktober 2020 für Konsolen und PC erhältlich. Mehr zum aktuellen Fußballspiel aus dem Hause EA Sports erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

