Ys IX Monstrum Nox: Neuer Trailer stimmt auf den Launch in dieser Woche ein

In dieser Woche werden auch europäische PlayStation 4-Besitzer mit dem Rollenspiel "Ys IX: Monstrum Nox" bedacht. Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer steht schon jetzt der offizielle Launch-Trailer bereit.

"Ys IX: Monstrum Nox" erscheint diese Woche in Europa.

In dieser Woche wird die PlayStation 4-Version des Rollenspiels „Ys IX: Monstrum Nox“ auch in Nordamerika und Europa veröffentlicht.

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Ys IX: Monstrum Nox“ auf euch zukommt, stellte NIS America schon heute den offiziellen Launch-Trailer zum Fantasy-Rollenspiel. Der besagte Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht zum einen auf die Handlung von „Ys IX: Monstrum Nox“ ein. Darüber hinaus warten ein Blick auf die eigenen Helden sowie die Spielwelt an sich.

Macht euch die Mächte von Monstern zunutze

Das Rollenspiel erzählt die Geschichte von Adol ‚The Red‘ Christin und des Begleiters Dogi, die die vom Romun-Empire annektierte Stadt Balduq betreten. Ehe sie wissen, wie ihnen geschieht, werden die Abenteurer festgenommen. Während der Haft lernt Adol Aprilis kennen, die ihn mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten in ein mächtiges Monster verwandelt.

Zum Thema: Ys IX Monstrum Nox: Neuer Trailer stellt die Hauptcharaktere des Rollenspiels vor

„Adol muss sich mit weiteren Monstrums verbünden, um die furchterregenden Gefahren zu bekämpfen, die aus der geheimnisvollen Dimension Grimwald Nox einfallen. Auf seinem Abenteuer entdeckt Adol das Mysterium des Monstrum-Fluches und die Wahrheit hinter den anhaltenden Unruhen in Balduq“, so die Entwickler weiter.

„Ys IX: Monstrum Nox“ erscheint hierzulande am 5. Februar 2021 für die PlayStation 4. Der PC und Nintendos Switch sind im Sommer an der Reihe.

