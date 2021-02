SnowRunner: Season 3 mit Wisconsin zeigt sich auf Screenshots

"SnowRunner" erhält in absehbarer Zeit das neue Season-Update. Es bringt unter anderem eine neue Region mit sich. Was euch damit erwartet, zeigen ein paar Screenshots, die heute geteilt wurden.

Season 3 führt euch in ein neues Gebiet.

In der Offroad-Simulation „SnowRunner“ aus den Häusern Saber Interactive und Focus Home Interactive werden bald neue Inhalte spielbar gemacht. Das „Season 3: Locate & Deliver“-Update umfasst zwei neue Karten innerhalb einer neuen Region, drei neue Fahrzeuge, drei Fahrzeug-Skins, neue Sticker und mehr.

Ein weiterer Bestandteil von Season 3 sind weitere kostenlose Updateinhalte, darunter neue Herausforderungen, neue Ladungen, Missionen und kosmetische Upgrades für eure Fahrzeuge. Ein paar neue Screenshots, die heute veröffentlicht wurden, gewähren einen Blick auf einen Teil der Neuerungen.

Wisconsin als neuer Schauplatz

Season 3 von „SnowRunner“ schickt euch in den waldreichen US-Bundesstaat Wisconsin samt seiner Holzindustrie. Am Steuer der neuen Fahrzeuge erkundet ihr laut Hersteller stark bewaldete, teils überflutete Gebiete, die von breiten Flüssen und einem tückischen Terrain durchzogen sind. „Hier erwartet euch jede Menge neues Gameplay, bei dem Holz und Holzwirtschaft eine tragende Rolle spielen werden – zum Beispiel bei der Erneuerung einer zusammengebrochenen Bahnstrecke“, so die Entwickler.

Zum Thema

„SnowRunner“ ist für PC (Epic Game Store), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Standardversion kostet bei Amazon 39,99 Euro. Im PlayStation Store werden momentan 49,99 Euro fällig. Die Premium Edition inklusive Season Pass wird bei Amazon für 59,99 Euro verkauft. Im PlayStation Store sind es 69,99 Euro. „Season 3: Locate & Deliver“ wird jenseits vom Season Pass auch als eigenständiger DLC erhältlich sein.

Nachfolgend seht ihr die anfangs erwähnten Bilder:

