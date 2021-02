Demon Slayer: Erscheint auch für die PlayStation 5

Das Actionspiel "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan" hat einige weitere Details erhalten. Demnach werden auch die Next-Gen-Konsolen sowie der PC unterstützt.

Die Verantwortlichen von Aniplex und CyberConnect2 haben weitere Details zum kommenden Actionspiel „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“ enthüllt.

Weitere Plattformen werden unterstützt

Demnach wird man im Einzelspieler die Geschichte des Animes „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ erneut erleben können. Zudem wird man im Versus-Modus gegen die Charaktere antreten können, die im Anime auftauchen. Der Versus-Modus wird sowohl on- als auch offline zur Verfügung stehen, sodass sie Spieler spannende Zwei-gegen-Zwei-Kämpfe erleben können. Dafür soll die Steuerung auch einfach gehalten sein, um ein gutes Spielgefühl zu erleben.

Des Weiteren haben die Verantwortlichen bestätigt, dass „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen wird. In Japan soll die Veröffentlichung im Laufe des Jahres erfolgen, Ob der Titel auch im hiesigen Handel veröffentlicht werden wird, ist bisher nicht bekannt. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Abschließend sind auch einige neue Bilder zu „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“ veröffentlicht werden, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

