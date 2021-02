Demon Slayer: Neue Details zum Anime-Videospiel enthüllt

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Vergangenes Jahr kündigte Publisher Aniplex eine Videospiel-Adaption der Anime-Serie „Demon Slayer“ an, die im Entwicklerstudio CyberConnect2 („Dragon Ball Z: Kakarot“) entstehen soll. Nachdem es lange Zeit still um den Titel war, versprachen die Macher des Titels Ende Dezember 2020 baldige Neuigkeiten zum Spiel. Sie haben ihr Wort gehalten, denn wie jüngst Gematsu berichtete, wurden nun neue Details zum Anime-Game enthüllt.

Spielmodi und Release für weitere Plattformen bestätigt

Besagte neue Informationen entstammen der aktuellen Ausgabe des japanischen „Weekly Shonen Jump“-Magazins des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“), der in Japan auch die „Demon Slayer“-Manga-Reihe veröffentlicht. Aus dem Bericht geht hervor, dass sich Spieler unter anderem auf einen Story-Modus freuen dürfen, in dem sie die Handlung der Anime-Vorlage nachspielen können.

Des Weiteren soll ebenfalls ein Tag-Battle-Modus enthalten sein, in dem Spieler aus verschiedenen Charakteren wählen können. Die Figuren sollen dabei einfach zu kontrollieren sein. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan“ nicht mehr exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird. Stattdessen wird das Battle-Action-Game auch auf PlayStation 5, Xbox One und dem PC verfügbar sein. Weitere Informationen sollen in der „Weekly Shonen Jump“-Ausgabe vom 15. Februar 2021 mitgeteilt werden.

Im Mittelpunkt der Geschichte von „Demon Slayer“ steht Tanjirou Kamado, der regelmäßig ein kleines Dorf besucht, um dort Holzkohle zu verkaufen. Bei seinem jüngsten Besuch kommen ihm Gerüchte über einen Oni (Dämon) zu Ohren, der im Wald, wo er mit seiner Familie lebt, sein Unwesen treiben soll. Als er am nächsten Morgen nach Hause zurückkehrt, wurde fast seine gesamte Familie ermordet – nur seine jüngere Schwester Nezuko kam knapp mit dem Leben davon. Fortan ist es Tanjirous Ziel, den Tod seiner Familie zu rächen und seine Schwester zu retten.

Einen genauen Veröffentlichungstermin hat das Spiel gegenwärtig noch nicht, doch es soll in Japan noch 2021 erscheinen. Ein Release für den Westen wurde derweil noch nicht offiziell bestätigt.

Was ist eure Meinung zu den neuen Details zum „Demon Slayer“-Videospiel?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon Slayer