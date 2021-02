PS5 bestellen: Verkaufswellen sollen diese Woche starten – Update

In diesem Jahr werden voraussichtlich alle Interessenten eine PS5 bekommen.

Update: Das Gerücht wurde nochmals untermauert. Angeblich konnte ein Kunde von Amazon vor einer Woche eine PS5 bestellen, die mittlerweile für den Versand bereit ist. Den Spekulationen zufolge spricht das für eintreffende Kontingente. Offen ist dennoch, ob schon in dieser Woche größere Mengen der PS5 bestellt werden können. Als heiße Kandidaten gelten nun der Donnerstag und Freitag.

Meldung vom 8. Februar 2021: Nachdem es im Januar nahezu unmöglich war, jenseits von unseriösen Angeboten auf eBay und Co eine PS5 zu erwerben, scheint der Nachschub langsam anzurollen. Das prognostiziert zumindest die von Petra Fröhlich betriebene Publikation Gameswirtschaft.

Nachdem dort in den vergangenen Wochen wiederkehrende Verkaufsmeldungen mit recht ähnlichen Inhalten veröffentlicht wurden, heißt es am heutigen Montag, dass der „PS5-Tsunami“ ab dieser Woche in „mehreren kräftigen Wellen“ auf uns zukommen wird. Der Nachschub soll den ganzen Monat hinweg mehr oder weniger aufrecht gehalten werden.

Lieferketten müssen funktionieren

Festnageln lassen möchte sich Gameswirtschaft allerdings nicht. Damit die Vermutung oder Prognose zutrifft, müssen die „Lieferketten wie am Schnürchen funktionieren“. Und dieser Part scheint momentan ein gewisses Problem zu sein. Das Wetter stellt die Logistik vor Schwierigkeiten. Auch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen sind eine Hürde.

Gameswirtschaft berichtet weiter, dass die Liefermenge begrenzt sein wird und auch diesmal nicht alle Interessenten zum Zuge kommen werden. Zusammengefasst ergibt sich erwartungsgemäß die folgende Situation: Im Februar ist mit weiteren PS5-Lieferungen zu rechnen. Und die Nachfrage kann (wenig überraschend) nicht bedient werden. Wie wir schon im vergangenen Jahr prognostizierten, ist erst gegen Mitte 2021 mit einer ersten Entspannung zu rechnen.

Sony gab in der vergangenen Woche bekannt, dass bis Ende 2020 4,5 Millionen Exemplare der PS5 ausgeliefert wurden. Diese Zahl kann mit der tatsächlichen Verkaufszahl gleichgesetzt werden, denn die Lager der Händler sind leer. Im laufenden Quartal, also bis Ende März 2021, möchte Sony drei Millionen weitere Konsolen ausliefern. Grund genug also, darauf zu hoffen, dass der Nachschub in den kommenden Wochen kontinuierlich aufrecht gehalten wird.

Wahrscheinlich nur über Onlinehandel

Verkauft werden die Konsolen voraussichtlich auch den gesamten Februar hinweg ausschließlich über den Onlinehandel. Es kann sich also lohnen, die folgenden Shops im Auge zu behalten: Alternate, Amazon, Euronics, Expert, Otto, Media Markt, Saturn, GameStop, Medimax, Spielegrotte, Conrad und Cyberport.

Zum Thema

In der Regel werden die Bestände vormittags freigeschaltet, gelegentlich auch am frühen Nachmittag. Eine klare Prognose lässt sich allerdings nicht treffen. Und erneut ist davon auszugehen, dass Scalper ihre Bots zum Einsatz bringen, die sich in den Verkauf einklinken und regulären Kunden oft zuvorkommen. Veröffentlicht wurde die PS5 im November 2020. Mehr zur neuen Sony-Konsole erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

PS5 bestellen

Amazon

Saturn

Media Markt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5