PS5 kaufen: Sony stellt 3 Millionen Konsolen in Aussicht

Die PS5 verweilt seit November 2020 auf dem Markt - mehr oder weniger.

Sony gab vor einigen Stunden bekannt, dass die PS5 seit dem Launch mehr als 4,5 Millionen Mal ausgeliefert wurde. Es ist eine Zahl, die durchaus beeindrucken kann, aber von den Produktionskapazitäten und der damit eingeschränkten Verfügbarkeit limitiert wurde.

Weitere Lieferungen sollen schnellstmöglich folgen. Und auch zu den Plänen für das laufende Quartal wurde heute eine Zahl genannt. Sony hat die Absicht, bis zum 31. März 2021 mindestens drei Millionen Exemplare der PS5 in den Handel zu bringen, womit sich zusammen mit den bereits ausgelieferten Exemplaren eine Gesamtzahl von 7,5 Millionen Konsolen ergeben würde. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Produktion der Konsole etwas erhöht werden.

Wenig überraschend ist es, dass Sony die PS5-Konsole momentan mit Verlust verkauft hat, da der Verkaufspreis der Hardware aktuell noch unter den Herstellungskosten liegt. Rückblickend wurde auch die PlayStation 4 anfangs mit Verlust verkauft. Und wie der Branchenanalyst Daniel Ahmad zu verstehen gab, brauchte Sony mehrere Monate, um sie profitabel zu machen.

The PS5 is being sold at a loss, yet Sony’s game segment increased its operating income 50% YoY.

The reason for this is its highly profitable software and network services sales.

This was a record quarter for network sales (PS+, Full Game Downloads, DLC / Add on Content). pic.twitter.com/SIKSyWpJ48

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021