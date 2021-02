PS5 & Xbox Series X/S: Für Scalper ein Millionengeschäft

Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sind für Scalper bzw. Widerverkäufer ein lukratives Geschäft. Rund 58 Millionen Dollar Gewinn konnten sie einer aktuellen Analyse zufolge machen. Unklar ist nach wie vor, wann die neuen Systeme wieder regulär in den Verkauf gehen.

Die PS5 war schon vor dem Launch ausverkauft. Daran hat sich bisher nicht viel geändert. Die nächste Verkaufswelle startet entweder im Februar oder März 2021.

Sony und Microsoft haben Probleme, die Nachfrage nach den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S zu erfüllen. Im Grunde ist die Verfügbarkeit seit Monaten enorm eingeschränkt. Das gilt zumindest für den klassischen Handel. Auf eBay und Co können die Konsolen problemlos erworben werden. Der Nachteil: Die Anbieter verlangen in der Regel völlig überzogene Preise.

In einigen Fällen werden die Konsolen von sogenannten Scalpern angeboten. Dabei handelt es sich um Personen, die eine begehrte und begrenzt verfügbare Hardware erwerben, nur um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Oft klinken sie sich mit Bots in die Bestellsysteme ein und kommen regulären Kunden damit zuvor.

Rund 58 Millionen Dollar Gewinn

Es scheint ein gewinnbringendes Geschäft zu sein. Das geht aus einer laufenden Analyse des Wiederverkaufsmarktes hervor, die vom Dateningenieur Michael Driscoll durchgeführt wurde.

Laut der eigenen Aussage hat Driscoll ein Programm geschrieben, mit dem alle eBay-Verkaufslisten für PS5 und Xbox Series X/S auswertet werden. Dabei kam offenbar heraus, dass Scalper bis zum 31. Dezember 2020 mehr als 28 Millionen US-Dollar Gewinn machen konnten. Die Verkäufe über StockX flossen in diese Rechnung noch nicht mit ein.

Inzwischen wurde die Erhebung aktualisiert und erweitert. Und so geht Driscoll davon aus, dass allein mit der PS5 bis zum 16. Januar 2021 über eBay und StockX ein Umsatz von 143 Millionen US-Dollar generiert werden konnte, was 43,2 Millionen US-Dollar an Gewinn für Scalper und 15,9 Millionen US-Dollar für eBay, PayPal bzw. StockX bedeutet.

Mit den Wiederverkäufen der Xbox Series X/S-Konsolen wurden im gleichen Zeitraum 79,68 Millionen US-Dollar umgesetzt, was 14,57 Millionen US-Dollar an Gewinn für Scalper und 10,4 Millionen Dollar für eBay/PayPal/StockX bedeutet. Mit beiden Konsolen verdienten Scalper bzw. Widerverkäufer somit rund 58 Millionen US-Dollar.

Zum Thema

Während für die neuen Konsolen noch keine Verkaufsdaten veröffentlicht wurden, vermutet Driscoll, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller PS5-Konsolen in den USA weiterverkauft wurden. Im Fall der Xbox Series X/S seien es etwa 15 bis 20 Prozent. Der Rest wurde offenbar für die Eigennutzung angeschafft. Verifizieren lassen sich derartige Angaben kaum.

Wann geht die PS5 wieder in den Verkauf?

Nach wie vor ist offen, wann die hiesigen Händler wieder damit beginnen werden, Bestellungen der PS5 und Xbox Series X/S anzunehmen. Gerüchte, dass der erneute Verkaufsstart im Januar erfolgen wird, waren nur zum Teil richtig.

Zwar wurden einzelne Händler in Großbritannien, Japan und in anderen Regionen mit wenigen PS5-Konsolen beliefert. Doch die für Deutschland freigemachten Bestände blieben Kunden vorbehalten, die ihre PS5 schon vor dem Launch vorbestellt hatten. Im Fall der Xbox Series X/S ist die Lage vergleichbar. Vermutet wird, dass weitere Lieferungen im Februar erfolgen, spätestens aber im März.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5