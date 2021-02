Battlefield 6?: DICE LA bestätigt Arbeiten an einem neuen Projekt

Wie Senior-Design-Director Justin Wiebe bestätigte, arbeitet DICE LA aktuell an einem neuen "Battlefield"-Projekt. Unklar ist, ob die Niederlassung in Los Angeles an einem eigenen Titel arbeitet oder schlichtweg bei der Entwicklung von "Battlefield 6" aushilft.

"Battlefield 6" erscheint wohl im Weihnachtsgeschäft 2021.

Bereits vor einer ganzen Weile wurde bekannt gegeben, dass die Entwickler von DICE mit den Arbeiten an „Battlefield 6“ begonnen haben.

Konkrete Details zum kommenden Ableger wurden bisher allerdings nicht genannt. Stattdessen erreichten uns lediglich unbestätigte Gerüchte, in denen von weitläufigen Arealen, zerstörbaren Wolkenkratzern und ähnlichen Features die Rede war. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen Justin Wiebe, der sein Geld als Senior-Design-Director bei DICE LA verdient.

Battlefield 6 oder ein Spin-off?

Via Twitter wies Wiebe nämlich darauf hin, dass die DICE-Niederlassung im kalifornischen Los Angeles derzeit an einem neuen „Battlefield“-Titel arbeitet. Da der Senior-Design-Director nicht näher ins Detail gehen wollte, ist allerdings unklar, ob er sich hier auf „Battlefield 6“ oder möglicherweise ein ganz neues „Battlefield“-Projekt wie ein Spin-off bezieht, das sich bei DICE LA in Arbeit befinden könnte.

Zum Thema: Battlefield 6: Wolkenkratzer lassen sich zerstören – Gerücht

„Es ist wirklich unglaublich, dass ich an einem Spiel arbeiten darf, in das ich mich vor fast 20 Jahren verliebt habe. Das Sandbox-Gameplay von Battlefield 1942 war seinerzeit schlichtweg unglaublich. Ich freue mich darauf, von euch allen zu hören, was ihr geliebt habt und was ihr euch von einem zukünftigen Battlefield-Spiel erhofft“, so Wiebe.

„Battlefield 6“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge im Weihnachtsgeschäft 2021.

Quelle: VG247

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6