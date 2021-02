Microsoft: Übernahme der Dying Light 2-Macher von Techland geplant?

In der Vergangenheit wurde Microsoft immer wieder mit weiteren Übernahmen in Verbindung gebracht. Aktuellen Gerüchten zufolge könnten die Redmonder dieses Mal in Polen fündig geworden sein - bei den "Dying Light 2"-Machern von Techland.

Steht Techland vor einer Übernahme durch Microsoft?

Mit der rund 7,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von ZeniMax Media beziehungsweise Bethesda Softworks wirbelte Microsoft im vergangenen Sommer reichlich Staub auf.

Nachdem mehrere Quellen in den letzten Wochen bestätigten, dass Branchengrößen wie Google, Amazon oder Microsoft hinter den Kulissen weitere Übernahmen in die Wege leiten, werden aktuell die Verantwortlichen von Microsoft mit einem weiteren Studiokauf in Verbindung gebracht. Wie es heißt, plant das Redmonder Unternehmen die Übernahme der „Dying Light 2“-Macher von Techland.

Polnischer Insider bestätigt die Übernahmepläne

Ihren Anfang nahmen die Gerüchte in einem aktuellen „Defining Duke“-Podcast, in dem der Insider Jeremy „ACG“ Penter darauf hinwies, dass sich Microsoft die Exklusivrechte an einem Titel sicherte, der in diesem Jahr unter anderem für die Konsolen erscheint. Im Zuge des Abkommens sollen auch die verantwortlichen Entwickler beziehungsweise der zuständige Publisher übernommen worden sein.

Zum Thema: PS5: Studioübernahmen geplant? Sony möchte Gewinne investieren

Nur kurze Zeit später meldete sich via Twitter der Leaker und Industrie-Insider Shpeshal Ed zu Wort und ließ uns wissen, dass er nach Penters Aussagen entsprechende Nachforschungen in die Wege leitete. Dabei möchte er in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Aussagen von Penter um „Dying Light 2“ beziehungsweise das polnische Studio Techland drehen.

Neu sind die Gerüchte um eine mögliche Übernahme eines polnischen Studios übrigens nicht. Bereits Ende 2019 erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich Microsoft bei unseren östlichen Nachbarn nach geeigneten Übernahmekandidaten umschaut.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Microsoft beziehungsweise Techland zu den aktuellen Spekulationen liegt noch nicht vor.

So the studio and game ACG was referring to…I did some digging and asked around. I’m fairly certain he’s talking about Techland and Dying Light 2 — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) February 12, 2021

