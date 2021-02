It Takes Two: Kostenlose Trial zum Coop-Abenteuer bestätigt

Wie die Entwickler der Hazelight Studios bestätigten, wird interessierten Spielern die Möglichkeit geboten, "It Takes Two" vor dem Kauf zunächst Probe zu spielen. Einen konkreten Termin bekam die Gratis-Trial bisher allerdings nicht spendiert.

"It Takes Two" erscheint im März 2021.

Nach dem kommerziellen von Erfolg von „A Way Out“ arbeiten die Hazelight Studios rund um Game-Director Josef Fares derzeit an ihrem nächsten Projekt.

Dieses trägt den Namen „It Takes Two“ und versteht sich erneut als ein kooperatives Abenteuer. Um den Spielern vor dem Kauf die Möglichkeit zu bieten, sich selbst ein Bild vom Spielgeschehen zu machen, werden die Hazelight Studios eine kostenlose Trial-Version zu „It Takes Two“ zur Verfügung stellen. Einen konkreten Termin nannte das Studio bisher zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass die Demo kurz vor dem Release des Coop-Titels ins Rennen geschickt wird.

Reichlich Abwechslung und Spielzeit versprochen

Laut Josef Fares können Spieler in der kostenlosen Demo zu „It Takes Two“ die erste Stunde des Titels in Augenschein nehmen. Im direkten Vergleich mit „A Way Out“ wird das neue Werk der Hazelight Studios laut Entwicklerangaben vor allem mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken punkten, die darüber hinaus immer wieder von kleineren Minispielen aufgelockert werden.

Zum Thema: It Takes Two: Deutlich höhere Spielzeit als in „A Way Out“

Versprochen wurde zudem, dass sich die Spieler bei „It Takes Two“ auf einen deutlich längeren Titel einstellen dürfen. Während sich „A Way Out“ in sechs bis acht Stunden abschließen ließ, soll euch „It Takes Two“ in etwa 15 Stunden beschäftigen.

„It Takes Two“ erscheint am 26. März 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

Quelle: Polygon

