Nintendo Switch: Neues Modell mit Nvidia DLSS- und 4K-Unterstützung?

Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Gerüchte zum vermeintlichen Pro-Modell der Switch. Laut dem Industrie-Insider "NateDrake" wird dieses sowohl die 4K-Auflösung als auch Nvidia DLSS-Technologie unterstützen.

Nintendo Switch: Ankündigung des 4K-Modells in diesem Jahr?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Nintendo hinter den Kulissen an einer Art Pro-Modell der Switch arbeitet.

Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider „NateDrake“ befindet sich in der Tat eine leistungsstarke Hardware-Revision der Switch in Arbeit. Laut dem Insider wird die neue Version der Switch sowohl die 4K-Auflösung als auch Nvidias DLSS-Technologie unterstützen. Mit der offiziellen Ankündigung des 4K-Modells sowie dem Release könnte unter Umständen schon in diesem Jahr gerechnet werden.

Insider spricht von einem sinnvollen Upgrade

„NateDrake“ führte aus: „Ich werde nicht genauer über die technischen Spezifikationen sprechen, als ich es bisher getan habe. Es hat DLSS und es verfügt über eine 4K-Funktionalität. Kein Grund, jetzt tiefer zu gehen. Dies reicht aus, um zu veranschaulichen, dass das Gerät ein sinnvolles Upgrade darstellt. Die First-Party-Unterstützung umfasst über mehrere Jahre sowohl die neue Hardware als auch das aktuelle Modell der Switch.“

„Sagen wir mal, ich bin zuversichtlich, dass es dieses Jahr angekündigt wird“, heißt es zum 4K-Modell der Switch weiter. „Eine Verschiebung auf 2022 müsste in den nächsten Monaten kommuniziert werden, wegen der Dev-Kits und der Tatsache, dass Partner von Drittanbietern beginnen, Software für das System zu planen. Zum aktuellen Zeitpunkt glaube ich, dass die Hoffnung auf einen Launch im Jahr 2021 besteht.“

Nintendo selbst wollte die aktuellen Gerüchte um das mögliche 4K-Modell der Switch bisher nicht kommentieren.

