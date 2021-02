Nintendo Switch: Erfolg laut Fils-Aime keine Überraschung

Nintendos Switch erfreut sich weiter großer Beliebtheit.

Nachdem sich die Wii U zur bisher erfolglosesten Konsolen von Nintendo entwickelte, kehrte das japanische Traditionsunternehmen mit Switch auf eindrucksvolle Art und Weise in die Erfolgsspur zurück.

In einem aktuellen Interview blickte Reginald Fils-Aime, der ehemalige Präsident von Nintendo of America, noch einmal auf die letzten Jahre zurück und wies darauf hin, dass der Erfolg der Switch für ihn nicht überraschend kam. „Nein für mich war das keine Überraschung“, so Reggie. „Und das sage ich als jemand, dem sich die Nackenhaare aufstellten, als ich den ersten Prototyp des Nintendo DS gesehen habe. Das Team führte einen frühen, ersten Prototyp von dem vor, was später Nintendogs werden sollte. Das Potenzial habe ich sofort erkannt.“

Mobiler Faktor der Schlüssel zum Erfolg

„Als ich zum ersten Mal eine Wii-Fernbedienung in die Hand genommen habe und – wieder einmal – ein rudimentäres Erlebnis spielte, das zu Wii Sports werden sollte, wusste ich, dass es magisch werden würde. An dem Tag, an dem ich mit Mr. Iwata zusammengesessen habe und einen Prototyp der Switch in der Hand hielt und wir über das Konzept sprachen, wusste ich, dass es magisch werden würde.“

Reggie weiter: „Und ich sage das, weil das System ein großes Problem der Spieler löste. Diese Beschwerde war, ich habe Spaß, ich spiele mein Spiel, und jetzt muss ich aufhören, weil ich zur Arbeit oder zur Schule gehen muss, wohin ich mein Spiel nicht mitnehmen kann. Ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Die Switch mit der Möglichkeit, auf einem großen Fernseher zu spielen und das Spiel dann aus dem Dock zu nehmen und im Handheld-Modus zu spielen, erfüllte also einen grundlegenden Wunsch der Verbraucher.“

„Das Ganze war der auslösende Moment“, heißt es abschließend. „Es gab so viele andere kluge Dinge, die das Unternehmen getan hat. Die Unterstützung von Unity und Unreal, die all die tollen unabhängigen Inhalte ermöglichte. Eine Reihe von anderen wichtigen Entscheidungen.“

