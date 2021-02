Street Fighter 5: Der DLC-Charakter Dan Hibiki im neuen Trailer vorgestellt

Mit Dan Hibiki bekommt der Fighting-Titel "Street Fighter 5" am heutigen Montag einen weiteren Download-Charakter spendiert. Passend zum heutigen Release zeigt sich der Neuzugang in einem frisch veröffentlichten Trailer.

"Street Fighter 5" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch mehr als fünf Jahre nach dem offiziellen Release wird Capcoms Fighting-Titel „Street Fighter 5“ weiter mit neuen Inhalten und Updates unterstützt.

So erscheint am heutigen Montag, den 22. Februar 2022 zum einen der neue DLC-Charakter Dan Hibiki, der mit seinen unbeholfenen Manövern die Arenen von „Street Fighter 5“ unsicher machen wird. Passend zum heutigen Release des Neuzugangs wurde ein Trailer veröffentlicht, der Dan Hibiki in Aktion zeigt. Um 9 Uhr unserer Zeit wird ein weiteres Video mit zusätzlichen Details zum neuen DLC-Charakter freigeschaltet.

Neue Stage und Battle-Balance-Update erscheinen ebenfalls heute

Beim neuen DLC-Charakter wird es jedoch nicht bleiben. Stattdessen wird „Street Fighter 5“ am heutigen Montag zudem mit der kostenlosen neuen Arena „The Grid Alternative“ sowie einem weiteren Update bedacht, das die Spielbalance gehörig auf den Kopf stellen soll. Neben dem V-Trigger und dem V-Reversal werden die Spieler zukünftig auch den V-Shift verwenden können, um sich gegen gegnerische Angriffe zur Wehr zu setzen.

Zum Thema: Street Fighter 5: Umfangreiches Winter-Update mit neuen Inhalten angekündigt

Der V-Shift kostet einen V-Balken und kann von euch zu jeder Zeit eingesetzt werden. Er wird genutzt, um sich für kurze Zeit gegen Schläge, Tritte, Würfe und Spezialangriffe zu verteidigen. Anschließend könnt ihr auf den V-Shift-Break zurückgreifen, um nahtlos von der Verteidigung in den Angriff überzugehen.

„Street Fighter 5“ ist für die PlayStation 4 und den PC erhältlich.

