Demon Slayer: Neue Charakter-Trailer zum Anime-Game veröffentlicht

Derzeit arbeitet das japanische Entwicklerstudio CyberConnect2 an einem Videospiel basieren auf der Anime-Serie "Demon Slayer". Zum kommenden Game wurden nun zwei neue Charakter-Trailer veröffentlicht.

Das "Demon Slayer"-Videospiel erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

In den letzten zwei Wochen enthüllten die Entwickler von CyberConnect2 mehrere neue Details in Form von Screenshots und Gameplay-Videos zu ihrer kommenden Anime-Adaption „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“. Kürzlich veröffentlichten die Verantwortlichen, wie unter anderem Gematsu berichtet, zwei neue Charakter-Trailer, die ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen könnt.

Demon Slayer: Trailer rücken Inosuke und Zenitsu in den Fokus

Im Mittelpunkt der beiden neuen Videos stehen die Charaktere Inosuke Hashibira und Zenitsu Agatsuma, die bereits zuvor für den Versus-Modus des Spiels bestätigt wurden. Letzterer zählt zu den Hauptcharakteren der Anime-Vorlage und ist ein Kamerad des Protagonisten Tanjiro. Während der Kämpfe vertraut Zenitsu auf die Donneratmung. Diese Technik erhöht seine Stärke und Geschwindigkeit, allerdings konnte er bisher nicht alle Formen dieser Kampfkunst meistern.

Inosuke zählt ebenfalls zu den wichtigsten Charakteren der Vorlage und begleitet gemeinsam mit Zenitsu Tanjiro und dessen Schwester Nezuko. Besonders auffällig an seiner äußeren Erscheinung ist ein ausgehöhlter Eberkopf, den er auf dem Kopf trägt. In Auseinandersetzungen nutzt Inosuke die Biestatmung, die nur er alleine einsetzen kann und die verschiedene Formen umfasst. Anders als seine Gefährten Tanjiro und Zenitsu setzt Inosuke im Kampf übrigens zwei Schwerter gleichzeitig ein.

Im Zentrum der „Demon Slayer“-Story steht Tanjirou Kamado, der gemeinsam mit seiner Familie in einem Wald lebt. Als er eines Tages aus einem in der Nähe gelegenen Dorf zurückkehrt, muss er feststellen, dass fast seine ganze Familie ermordet wurde. Nur seine jüngere Schwester Nezuko kam knapp mit dem Leben davon. Ab sofort ist es Tanjiros Ziel, den Tod seiner Familie zu rächen und seine Schwester zu retten.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“ soll 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Zenitsu-Trailer:

Inosuke-Trailer:

Was ist eure Meinung zu den beiden neuen „Demon Slayer“-Charakter-Trailern?

