Gran Turismo Sport: Update 1.63 steht bereit – Die Optimierungen im Detail

Zum Leidwesen der wartenden Fans räumten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Polyphony Digital am gestrigen Dienstag ein, dass „Gran Turismo 7“ nicht mehr wie geplant in diesem Jahr für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Stattdessen führten die Corona-bedingten Verzögerungen dazu, dass das Rennspiel auf das Jahr 2022 verschoben wurde. Wer sich die Wartezeit bis dahin mit „Gran Turismo Sport“ versüßen möchte, darf sich heute über die Veröffentlichung eines neuen Updates freuen, das ab sofort zur Verfügung steht, „Gran Turismo Sport“ auf die Version 1.63 hebt und verschiedene Optimierungen mit sich bringt.

Überarbeitete Strafen und mehr

Unter anderem nahmen sich die Macher von Polyphony Digital im Rahmen des Updates 1.63 den Strafen auf ausgewählten Strecken an und sorgten beispielsweise dafür, dass minimale Kollisionen keine Strafen mehr nach sich ziehen. Weitere Optimierungen betreffen das neue Logitech G923, das sich laut offiziellen Angaben nun wie vorgesehen nutzen lässt.

Ebenfalls in Angriff genommen wurden die zum Teil fehlerhaften Boxenstopps sowie weitere kleine Fehler. Den kompletten Changelog zum „Gran Turismo Sport“-Update 1.63 findet ihr hier. Auch wenn Polyphony Digital derzeit fieberhaft an der Fertigstellung „Gran Turismo 7“ arbeitet, soll auch „Gran Turismo Sport“ in den kommenden Monaten weiterhin mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

