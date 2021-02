Watch Dogs Legion: Update 3.1 behebt Absturzursachen und mehr

"Watch Dogs Legion" ist für die PS4 und die PS erhältlich.

Kurz vor der Veröffentlichung des Online-Modus am 9. März 2021 stellten die Entwickler von Ubisoft ein neues Update zu „Watch Dogs Legion“ bereit.

Der neue Patch hebt das Open-World-Action-Abenteuer auf die Version 3.1 und behebt laut offiziellen Angaben verschiedene Probleme, mit denen die Spieler in den vergangenen Wochen noch zu kämpfen hatten. Beispielsweise wurde der Fehler aus der Welt geschafft, der in der Bareknuckle-Arena für Soundprobleme sorgen konnte. Ebenfalls der Vergangenheit gehört der Bug an, der beim Laden des Spiels zu Abstürzen führen konnte.

Changelog liefert weitere Details

Wie sich dem offiziellen Changelog des Weiteren entnehmen lässt, können „Watch Dogs Legion“-Spieler auf den beiden New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X nach der Installation des Updates 3.1 endlich das Ray-tracing-Feature aktivieren, ohne Angst vor vereinzelten Abstürzen haben zu müssen.

Weitere Optimierungen, die mit der Veröffentlichung des aktuellen Updates einhergehen, betreffen die Animationen, das Fahrverhalten der Motorräder oder den Foto-Modus. Welche Verbesserungen das Update 3.1 im Detail mit sich bringt, verrät euch ein Blick auf den offiziellen Changelog, den ihr hier findet.

„Watch Dogs Legion“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

