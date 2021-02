Fortnite x Alien: Ripley und der Xenomorph machen das Schlachtfeld unsicher

Mit sofortiger Wirkung startet in der Welt von "Fortnite" das nächste Crossover. So machen ab heute Ripley und der Xenomorph aus den legendären "Alien"-Filmen das Schlachtfeld unsicher.

Immer wieder für eine Überraschung zu haben: Der Battle-Royal-Shooter "Fortnite".

In den vergangenen Wochen und Monaten war Epic Games‘ erfolgreicher Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ immer wieder für Überraschungen zu haben.

Kurz vor dem Start in das Wochenende kündigte Epic Games den nächsten Crossover an und gab bekannt, dass mit sofortiger Wirkung auch Ripley und der Xenomorph aus den legendären „Alien“-Filmen in „Fortnite“ mitmischen. Ein passend zum Release des neuen Crossovers veröffentlichter Trailer ermöglicht einen ersten Blick auf die neuen Inhalte.

Sichert euch das exklusive Weltraum-Set

Agent Jonesy hat bei seiner Suche nach den besten Jägern einen düsteren, stürmischen Zwischenhalt auf LV-426 eingelegt und dabei sowohl dem Xenomorph als auch Ridley den Weg auf die Schlachtfelder von „Fortnite“ geebnet. Fortan nehmen beide an den hitzigen Battle-Royal-Gefechten von „Fortnite“ teil.

„Bevor es Game Over heißt, könnt ihr euch außerdem noch das ‚Im Weltraum …‘-Set holen. Dieses thematisch passende Paket beinhaltet die Spitzhacke ‚P-5000 Power-Loader-Arm‘, den Hängegleiter ‚Cheyenne-Raumschiff‘ und ein neues Emote, mit dem ihr so richtig alles aus euch rauslassen könnt“, heißt es zum neuen Crossover weiter. Alle weiteren Details zu diesem Thema findet ihr auf der offiziellen Website.

„Fortnite“ ist für die Konsolen, den PC und die Mobile-Plattformen erhältlich.

