Deathloop: Game Director äußert sich zum Umfang der Kampagne

In einem aktuellen Interview widmete sich der Game Director Dinga Bakaba dem Umfang von „Deasthloop“ und versprach dabei eine „stämmige Einzelspieler-Kampagne“. In den ersten Stunden sei sie ziemlich zielgerichtet. Ihr spielt einen „eiskalten Typ, der versucht zu verstehen, was diese Insel ist“. Im weiteren Verlauf öffnet sich jedoch das Spiel und ihr bekommt „eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten“.

„Ich denke, es ist eine ziemlich stämmige Kampagne mit einer Menge Ermittlungen. Es gibt vier Zeitabschnitte, vier Bezirke, die man erkunden kann, mit einer netten Variation. Jeder Bezirk hat seine kleine Geschichte über den Tag hinweg. Am Morgen ist es zum Beispiel ziemlich ruhig, weil die Party gerade erst anfängt. Doch am Ende des Tages ist es sehr chaotisch, mit Müll überall auf den Straßen, Graffitis überall. Und am nächsten Tag geht es wieder los. Es ist schön, diese Entwicklungen in den Stadtteilen zu sehen“, so Bakaba.

Viele optionale Sachen

Laut seiner weiteren Aussage gibt es in „Deathloop“ viele optionale Sachen, was sowohl für das Gameplay als auch für die Erzählung gilt, zu der ihr während eurer Erkundung der Spielwelt weitere Einzelheiten findet.

„Wir lieben die Erkundung des Raums, aber hier gibt es auch die Erkundung der Zeit. Ich denke, es ist ein ziemlich umfangreiches Spiel. Selbst wenn man nur die Erkundung macht und versucht, die Zeitschleife zu durchbrechen, denke ich, dass es mit unseren früheren Spielen vergleichbar ist“, so die weitere Erklärung des Game Directors.

Letztendlich gebe es in „Deathloop“ viel mehr zu erforschen und zu experimentieren. Auch könnt ihr einfach nur Spaß haben oder den Blickwinkel von Juliana einnehmen, in deren Rolle ihr in das Spiel eines anderen Spielers eindringen dürft. „Es ist kein sehr kompetitiver Modus. Es geht nicht darum, wer gewinnt und wer verliert. Es geht eher darum, nette Geschichten zu erschaffen“, so Bakaba weiter. Und abschließend: „Ich denke, es gibt durchaus ein paar Stunden für Leute, die sich in dieses Spiel vertiefen wollen.“

„Deathloop“ erscheint am 21. Mai 2021 für PlayStation 5 und PC. Weitere Informationen zum Spiel halten wir aufgelistet in unserer Themenübersicht bereit.

