Deathloop: Promo-Bild zeigt die Inhalte der Deluxe-Edition

"Deathloop" erscheint im Mai 2021.

Bereits im November des vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass der Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ nicht nur in Form einer Standard-Ausgabe veröffentlicht wird.

Darüber hinaus erscheint pünktlich zum Release von „Deathloop“ auch eine Deluxe-Edition, die zum Preis von 79,99 Euro angeboten wird. Zu den Inhalten, die im Rahmen der Deluxe-Edition auf Sammler warten, gehören unter anderem sämtliche Vorbesteller-Boni, Charakter-Skins oder eine exklusive Waffe im Design von „Prey“. Um potenziell interessierten Spielern die Deluxe-Edition noch einmal schmackhaft zu machen, veröffentlichten Bethesda Softworks und die Arkane Studios eine Promo-Grafik, die die gebotenen Inhalte präsentiert.

„Deathloop“ wird am 21. Mai 2021 für die PlayStation 5 sowie den PC erscheinen und soll vor allem mit seinem unverbrauchten Setting und der innovativen Spielmechanik von sich reden machen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Colt, der nach einer durchzechten Nacht an einem Strand aufwacht und in klassischer „Und täglich grüßt das Murmeltier“-Manier immer wieder den gleichen Tag erlebt.

Dabei findet er sich schnell in einem tödlichen Spiel wieder, da eine Partygesellschaft Jagd auf ihn macht. Nur wenn es ihm innerhalb von 24 Stunden gelingt, vorgegebene Ziele zu erreichen und die Anführer auszuschalten, kann er diesem Alptraum entkommen.

Anbei noch einmal eine Übersicht über die Inhalte der Deluxe-Edition.

Die Inhalte der Deluxe-Edition im Detail

Alle Vorbesteller-Boni

Einzigartige Waffe: „Reiche Auslese“-Tribunal

Einzigartige Waffe: .44-Karat-Vierpfünder

Charakter-Skin: Party-Crasher Colt

Charakter-Skin: Scharfschützin Julianna

Original Game Soundtrack (Auswahl)

Zwei Siegel (ausrüstbare Buffs)

Eine einzigartige Waffe im Prey-Design: TranStar-Fräse (PS5-exklusiv)

