ScourgeBringer: Knackige Retro-Action für PS4 & Vita angekündigt – Trailer

"ScourgeBringer" erscheint im April für PS4 & PlayStation Vita.

Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichten die Indie-Entwickler von Flying Oak Games den Retro-Action-Plattformer „ScourgeBringer“ für den PC, die Xbox One und Nintendos Switch.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher Dear Villagers bekannt gab, entschlossen sich die Verantwortlichen aufgrund der „hohen Nachfrage“ dazu, die Arbeiten an Umsetzungen für die PlayStation 4 und PlayStation Vita in die Wege zu leiten. Die beiden Portierungen erscheinen bereits in ein paar Wochen und zeigen sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer.

Die Kompromisslosigkeit klassischer Rogue-Jump’n’Runs

Spielerisch serviert euch „ScourgeBringer“ laut offiziellen Angaben die klassische Kost knackiger Rogue-Jump’n’Runs und konfrontiert euch dabei mit packenden Bosskämpfen und einem treibenden Soundtrack. Besonders großen Wert legten die Macher von Flying Oak Games laut eigenen Angaben auf eine moderne Steuerung, ein abwechslungsreiches Level-Design und einen fordernden aber stets fairen Schwierigkeitsgrad.

„Das Spiel folgt dem Abenteuer von Kyhra, die aufbricht, um die Geheimnisse eines unheimlichen Monuments zu lüften, das ihre Welt zerstören könnte. Mit ihrer Vertrauten, einer Kampfdrohne, bewaffnet, ballert und metzelt sich durch die unendlichen Tiefen des sich stets veränderten Dungeons und trifft dabei auf gigantische Bosse, antike Maschinen, merkwürdige Geister und die Geschichten von vorherigen Abenteuern“, heißt es weiter.

ScourgeBringer“ wird am 22. April 2021 für die PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlicht.

