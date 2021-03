Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Verlust des Projekts sorgt für Entlassungen bei Hardsuit

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint 2022.

In der Vergangenheit zeichnete sich bereits ab, dass die Entwicklung des düsteren Action-Rollenspiels „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“ alles Andere als rund verläuft.

Und nachdem das Projekt gleich mehrfach verschoben wurde, entschlossen sich die Verantwortlichen von Paradox Entertainment im letzten Monat zu einem drastischen Schritt und verschoben „Vampire The Masquerade – Bloodlines 2“ auf das Jahr 2022. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass das bisher verantwortliche Entwicklerteam in Form der Hardsuit Labs von dem Projekt abgezogen wurde. Ein Schritt, der nicht ohne Folgen blieb.

Wie gleich mehrere Mitarbeiter, die bei den Hardsuit Labs an „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ arbeiteten, bestätigten, kam es nach dem Abzug des Projekts zu Entlassungen. Unter anderem musste Narrative-Designer Anna C. Webster das Unternehmen verlassen und wies darauf hin, dass es „viele Entlassungen gegeben habe“. Eine konkrete Zahl nannte sie allerdings nicht.

Die Verantwortlichen der Hardsuit Labs selbst waren bisher nicht für eine Stellungnahme zu haben, sodass unklar bleibt, wie sich der Verlust des „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“-Auftrags auf die Zukunft des unabhängigen Studios auswirken wird.

Vor „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ wirkten die Hardsuit Labs an der Entwicklung von Projekten wie „State of Decay 2″, BioShock Remastered“ oder „Shadow Complex: Remastered“ mit.

I’m heartbroken to announce that I’ve been laid off from my position as a narrative designer at Hardsuit Labs – alongside the rest of the narrative department (and many others). All four of us are seeking new opportunities.

Unfortunately – I was apart of the Hardsuit Labs layoffs today. It sucks, and I’m pretty bummed about the whole thing, but I feel really good about the folks I met and the friends I made while there.

If anyone is looking for a mid-senior level Producer, hit me up. 👋♥️

— Austin – Looking for work (@AMasterTree) March 2, 2021